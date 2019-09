Wetgeving hitteprotocol schiet in verkeerde keelgat

Minister Schouten wil een wettelijk verbod op binnenlandse diertransporten boven 35 graden Celsius. De sector is verrast dat de minister de private afspraken tussen ketenpartijen naast zich neer wil leggen.

Het huidige hitteprotocol werkt goed en wetgeving is onnodig frustrerend aldus de verschillende ketenpartijen. Jan Vernooij, varkenshandelaar en bestuurder bij Vee&Logistiek Nederland, betreurt de handelswijze van de landbouwminister om nu toch tot wetgeving over te gaan. Niet dat dit volgens Vernooij in de praktijk iets zal veranderen. Er is geen discussie over het feit dat er boven de 35 graden geen diertransport plaatsvindt. “We hebben als sector regelmatig overleg met de NVWA en de overheid We hebben afspraken gemaakt en vastgelegd in een hitteprotocol”, aldus Vernooij, die aangeeft dat de sector daar goede stappen in heeft gezet. Natuurlijk zijn er nog verbeterpunten, zoals welk weerbericht leidend is, maar ook daarover is overleg geweest met de overheid.

‘Verplichting werkt belemmerend’

De pluimveesector, die zich niet heeft aangesloten bij het Nationaal hitteprotocol, heeft een eigen hitteprotocol opgesteld. Een van de redenen is dat de slachterijen graag de mogelijkheid willen hebben om op koelere momenten van de dag of ’s nachts te kunnen slachten. Verplicht opleggen van maatregelen werkt belemmerend, aldus Nevedi, dat een voorlichtingsfilm heeft gemaakt voor het transport van pluimvee bij extreme hitte.

Toch gaan rijden

Dat er afgelopen zomer toch transporteurs tijdens de hitteperiode zijn gaan rijden, betreurt Vernooij wel. Maar de NVWA kan hier nu ook al op handhaven, zo blijkt uit gegevens van de NVWA van afgelopen zomer, waarin er enkele incidenten hebben plaatsgevonden.

Hitteprotocol goed nageleefd

Excessen blijven er toch wel, vertelt Dé van ’t Riet, woordvoerder van de Centrale organisatie voor de Vleessector (COV). “Je kunt je wel afvragen of het beter is om dit via wetgeving te regelen of in overleg met de sector. Wetgeving frustreert echter eerder dan het stimuleert.” Van ’t Riet geeft aan dat Nederland als een van de weinige EU-landen een hitteprotocol voor diertransporten heeft, terwijl we niet eens het warmste klimaat hebben. “De laatste 2 zomers met hete periodes hebben we het hitteprotocol goed kunnen testen en toepassen.” De NVWA heeft zelfs aangegeven dat het protocol voldoet en op een enkele waarschuwing en boete na hebben de transporteurs het hitteprotocol goed nageleefd.

“We kunnen als sector nooit voldoen aan de normen van mensen die helemaal geen veehouderij en bijbehorende diertransporten in Nederland willen en alles met camera’s vastleggen. We moeten de meningen van deze mensen wat vaker naast ons neerleggen”, vervolgt van ’t Riet. Als de handhaver tevreden is en de sector en bedrijfsleven de zaken goed in orde hebben, voegt wetgeving niets toe, is de mening van de ketenpartijen.