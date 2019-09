Voorbereidingen boerenprotest in volle gang

De steun voor de boerenprotestactie blijft groeien. Diverse bedrijven in de agrarische sector zijn partners van de actie.

‘Den Haag: Koester onze boeren!’ Die hartenkreet is op deze vrachtwagen van Van Triest geplakt. Het veevoerbedrijf uit Hoogeveen heeft verschillende opleggers voorzien van actieslogans. Er is zelfs een in het Engels, voor als de beelden van de demonstratie de wereld overgaan, vertelt eigenaar Hein van Triest. ‘The Hague, realize: No farmers no food!’. Hij is nu nog bezig met definitieve toestemming om tijdens het boerenprotest van 1 oktober op het Malieveld in Den Haag zelf te mogen staan. Het is de bedoeling dat de vrachtwagens om 2 uur ’s nachts verzamelen aan de snelweg bij Meppel, samen met andere vrachtwagens en trekkers uit de regio om vervolgens af te reizen naar Den Haag.

Foto: Koos Groenewold

Trekkers naar voetbalstadion ADO

Boeren mogen met 5 trekkers naar het Malieveld. De overige trekkers moeten naar het parkeerterrein bij het voetbalstadion van ADO Den Haag, aldus een woordvoerder van de gemeente Den Haag. De boeren hebben bij de gemeente gemeld dat ze met trekkers naar het Malieveld wilden, waarop de gemeente de optie van de parkeerplaats bij het voetbalstadion aanbood. De actievoerders zullen met pendelbussen van de parkeerplaats bij het stadion naar het Malieveld vervoerd worden.

De steun voor de boerenprotestactie blijft groeien. Voerbedrijven zoals Van Triest, maar ook De Heus, Gebroeders Fuite, mechanisatiebedrijf Trioliet en Valleilam zijn partners van de actie. Evenals DOC Kaas en onderwijsinstelling Aeres die studenten die actie willen voeren daar de ruimte voor geeft.

Deelnemersaantal moeilijk in te schatten

De verwachting is op donderdagmiddag dat er ‘5.000 tot 10.000 deelnemers’ zullen zijn. Exacter dan dat kan akkerbouw-woordvoerder Arjen Schuiling niet zijn. “Het is moeilijk in te schatten.” Dit geldt ook voor het aantal trekkers dat er bij aanwezig zal zijn. Meer dan 1.000 trekkers staat er al een tijdje op de actiewebsite die, aldus de organisatie, minder up-to-date is dan het bestuur zelf zou willen.

We hebben veel steun en toezeggingen op papier

De online doneeractie had donderdagmiddag al € 25.000 opgeleverd. De organisatie zei eerder € 115.000 nodig te hebben voor de hele dag. Over de financiën maakt Schuiling zich geen zorgen. “Dat komt goed, we hebben veel steun en toezeggingen op papier.” Ook de regionale en nationale media pikken het verhaal dat de boeren willen vertellen op.

Deelnemers aan de actie op 1 oktober in Den Haag zullen lokaal verzamelen en dan al rijdend op hun trekkers naar de hofstad gaan. Voor boeren die uit het oosten of noorden van het land komen, betekent dit dat middenin de nacht de trekkers al gestart moeten worden en ze dan over provinciale wegen aan hun reis naar Den Haag beginnen.

Tegendemonstratie

Een groep dierenactivisten heeft een tegendemonstratie aangekondigd op 1 oktober, de dag dat ook duizenden boeren naar Den Haag komen. De dierenactivisten zijn van plan om vanaf 12 uur op de Grote Markt in Den Haag een ‘Save-square’ een vierkant met mensen, te vormen. De activisten willen expliciet niet de confrontatie met de boeren opzoeken, en kiezen daarom voor de binnenstad met als doelgroep het winkelend publiek. “Wij vegan-activisten laten enkel en alleen de waarheid zien over de standaardpraktijken in de vleesindustrie”, aldus de organisatie.