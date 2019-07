Urgenda: krimp veestapel voor klimaatdoelen 2020

Klimaatactivistenorganisatie Urgenda stelt voor om flink te snijden in het aantal koeien en varkens om in 2020 20% minder broeikasgassen uit te stoten.

Hiermee is een uitstootbesparing van 3,4 megaton in CO 2 -equivalenten te boeken, berekende Urgenda.

Melkproductie terugschroeven

Als eerste stelt Urgenda voor om de melkproductie terug te schroeven met 15% tot 20%. Vooral bij koeien die ‘extreem veel melk produceren’ kan er volgens de organisatie wel wat kilo’s per koe af. Deze dieren krijgen dan minder krachtvoer in het rantsoen, wat klimaatwinst oplevert. Ook minder kunstmest helpt. Verder zullen er toch echt minder koeien moeten komen en zullen boeren moeten kiezen voor andere rassen.

Ingrijpende maatregelen

De organisatie realiseert zich dat een dergelijke maatregel ingrijpend zou zijn voor de sector en stelt voor om de komende anderhalf jaar, de tijd die nog rest tot en met 2020, de verandering in te zetten, zonder de boer van zijn inkomsten te beroven. Urgenda zegt te weten “dat iets minder koeien en een betere balans tussen het aantal koeien en de hoeveelheid land, niet alleen leidt tot lagere opbrengsten, maar ook tot minder kosten. Per saldo hoeft de boer er niet op achteruit te gaan.” Verder kan er volgens Urgenda geld komen uit de € 2,2 miljard die gereserveerd is voor verbetering van de natuurkwaliteit.

Stoppers in de varkenshouderij

Voor de varkenshouderij stelt Urgenda voor om het aantal varkens mee te laten dalen met het aantal bedrijven. Het ontmoedigen van bedrijfsovername door een goede stoppersregeling kan de varkensstapel nog verder doen krimpen. Urgenda ziet het liefst een verdubbeling van de eerste saneringsregeling van € 120 miljoen. Met de € 60 miljoen die er nu extra is, gaat het Kabinet dus al deels in op dit voorstel. Blijvende bedrijven zouden volgens de organisatie subsidie moeten krijgen om over te schakelen naar 1 of 2 sterren Beter Leven-keurmerk en er moet een stalderingsregeling komen om het aantal dieren nog verder in te perken.

40-puntenplan

De voorstellen komen uit het 40-puntenplan van Urgenda, een lijst met maatregelen die volgens de organisatie bij kunnen dragen aan het halen van het doel voor 2020, zoals deze is uitgesproken door de rechter in het zogenaamde Urgenda-vonnis. De lijst is naar het Kabinet gestuurd.

De maatregelen zijn tot stand gekomen met behulp van deskundigen en maatschappelijke organisaties, ook uit de landbouw. Zo heeft Urgenda Jan Willem Erisman van het Louis Bolk Instituut geraadpleegd voor advies over de melkveehouderij. Voor de maatregelen in de varkenshouderij staan de Dierenbescherming en Varkens in Nood op de lijst.