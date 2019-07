OM komt met ontnemingsvordering in mestfraudezaak

Het mogelijk frauderen met mest gaat de verdachten veel geld kosten. Tijdens de regiezitting donderdagmorgen 4 juli voor de rechtbank Amsterdam kondigde de officier van justitie aan met een ontnemingsvordering voor alle partijen te zullen komen. Over de exacte bedragen werd niets gezegd.

Veehouders in Gelderland, Brabant en Utrecht, een Limburgse mesthandelaar en een Brabantse mesttransporteur staan voor de rechter in een omvangrijke strafzaak over mestfraude. Ook een industriële vergister in Spakenburg, een biodieselproducent in Rotterdam en een Duitse tussenhandelaar behoren tot de verdachten. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het in deze zaak om fraude met producten naar en uit een industriële vergistingsinstallatie. De biodieselfabriek zou daarbij afvalstoffen aan de vergister in Spakenburg hebben geleverd. Het digestaat uit de industriële vergister zou illegaal als mest zijn uitgereden op landbouwgrond in Nederland en Duitsland.

Ontnemingsvordering onbekend voor advocaten

Tijdens de zitting las de officier van justitie alle aanklachten tegen de verdachten voor. Alle partijen worden ervan verdacht op een of ander manier te hebben meegewerkt aan het afzetten van industriële digestaat als mest op landbouwgrond. Tegen 5 partijen werd de zwaarste aanklacht uitgesproken: deelnemen aan een criminele organisatie met het oogmerk het plegen van misdrijven met betrekking tot de illegale handelingen met industriële digestaat.

Een aantal van de aanwezige advocaten was verbaasd over de voor hen onbekende ontnemingsvordering. Deze bleek echter wel in de stukken te staan. In de in totaal 31 mappen, met duizenden pagina’s, bleek ordner 5 de berekeningen van de ontnemingsvorderingen te bevatten.

Inhoudelijke behandeling voor onbepaalde tijd aangehouden

Tijdens de regiezitting kwamen geen nadere onderzoekswensen van partijen naar voren. De zaak is nu verwezen naar de rechter-commissaris voor verdere voorbereiding van de zaak. Ook zal de rechter-commissaris een oordeel moeten vellen over de hoogte ontnemingsvordering. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak is voor onbepaalde tijd aangehouden. De verwachting dat verdachten dit jaar nog voor de rechter zullen komen, is klein.