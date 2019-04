Schouten wil omvang veehouderijbedrijven niet begrenzen

Landbouwminister Carola Schouten wil de omvang van veehouderijstallen niet begrenzen. Dat blijkt uit haar antwoorden op vragen van PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand naar aanleiding van de cijfers over grootschalige veehouderijbedrijven van Wakker Dier.

Schouten erkent dat het aantal megastallen tussen 2010 en 2017 is toegenomen, vooral in de melkveehouderij. Dat is te verklaren door het afschaffen van het melkquotum.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) tijdens de presentatie van haar visie op de toekomst van de landbouw. - Foto: ANP

“Ik hecht heel veel aan diversiteit. Boeren moeten boer kunnen zijn zoals ze dat zelf willen en daarbij ook de keuzes kunnen maken die ze zelf willen”, vindt Schouten. Ze ziet wel dat als de consument graag goedkoop en goed voedsel wil, dat de druk hiervan vaak bij de boer terechtkomt, die vervolgens wordt gedwongen om zo veel en zo goedkoop mogelijk te produceren. Daarom werkt Schouten aan het verbeteren van de positie van de boer in de keten en het verbreden van verdienmodellen, zodat boeren meer keuzes hebben bij het bepalen hoe ze gaan produceren. “Maar dat wil niet zegen dat een grotere stal slechter is voor dierenwelzijn en milieu en dat soort zaken”, benadrukt Schouten. Ze verwijst naar het biologisch dynamische melkveebedrijf waar ze haar landbouwvisie presenteerde. “Die zo volgens uw definities als megastal worden gezien”, zegt Schouten.

Lees verder onder de film (kijk voor het debat vanaf 26:33).

Ouwehand vindt dat de maximale omvang van veehouderijbedrijven begrensd moet worden, om zo de kleine boeren te behouden. De schaalvergroting is volgens Ouwehand nergens goed voor: niet voor de boeren, niet voor het milieu en de biodiversiteit en niet voor de dieren, alleen voor de grootschalige bedrijven als FrieslandCampina en ForFarmers, die hun omzet fors hebben zien groeien, aldus Ouwehand. Ouwehand vindt dat het taboe op ‘Nederland exportland’ beslecht moet worden.

In reactie op de vraag van SGP of de minister erkent dat boeren vaak door hogere productie-eisen gedwongen worden tot schaalvergroting, reageert Schouten dat de schaalvergroting door meer dan een factor komt. De prijzen van de producten speelt hierbij een rol, maar ook de afname van het aantal bedrijfsopvolgers.