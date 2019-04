Salderingsregeling zonnepanelen verlengd tot 2023

Regeling houdt in dat teruggeleverde stroom uit zonnepanelen wordt afgetrokken van het energieverbruik.

De huidige salderingsregeling voor zonnepanelen van kleinverbruikers blijft ongewijzigd bestaan tot 1 januari 2023. Vanaf 1 januari 2023 wordt de regeling geleidelijk afgebouwd tot nul in 2031. Dat hebben minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Snel van Financiën besloten. De regeling blijft nu 3 jaar langer in stand dan volgens het regeerakkoord afgesproken.

Landbouwbedrijven

De saldering voor kleinverbruikers is van toepassing voor energieaansluiting van maximaal 3 x 80 ampère. Dat zijn particulieren, maar ook mkb-bedrijven en een groot deel van de landbouwbedrijven. De regeling houdt in dat teruggeleverde stroom uit zonnepanelen wordt afgetrokken van het energieverbruik.

Tot 1 januari 2023 verandert niets voor wie al zonnepanelen heeft. Volgens de bewindslieden zal het financieel interessant blijven om te investeren in zonnepanelen, mede omdat de panelen steeds goedkoper worden. Een eerder geopperde opvolger voor de regeling in de vorm van subsidie op teruggeleverde stroom is nu van de baan.

Reactie LTO

LTO Nederland is tevreden met het besluit. Volgens Auke Jan Veenstra, beleidsspecialist klimaat en energie, is er nu duidelijkheid, met name ook voor boeren die nog geen zonnepanelen op hun dak hebben liggen. Meer dan driekwart van de boeren met zonnepanelen is kleinverbruiker is de inschatting van Veenstra. Bedrijven die alle daken vol hebben liggen met panelen en een aansluiting hebben van meer dan 3 x 80 ampère vallen buiten de regeling en maken doorgaans gebruik van de zogenoemde SDE+ regeling. Die regeling gaat naar verwachting op de schop in 2025.

Meter die levering kan meten

Voor de geleidelijke afbouw vanaf 1 januari 2023 is het noodzakelijk dat de leverancier van zonnestroom beschikt over een meter die levering en teruglevering kan meten, meestal zijn dat slimme meters. De aanpassing van de regeling wordt de komende maanden uitgewerkt. Het exacte ‘afbouwpad’ wordt dan eind dit jaar vastgesteld.