CO2-reductie landbouw vooral in laatste 5 jaar

Vooral in de laatste 5 jaar in aanloop naar 2030 zal de landbouw echt goed op stoom komen met het reduceren van broeikasgassen. Dat verwacht LTO-bestuurder Kees van Zelderen, portefeuillehouder klimaat.

“Zoals het PBL ook al concludeerde: er moet nog veel gebeuren. De komende tijd gaan we beginnen met extra onderzoeken en pilots. Alles wat blijkt te werken, kunnen we dan grootschaliger uitrollen.”

Verdienmodel voor de boer van belang

Over het algemeen stemt het PBL-rapport Van Zelderen positief. “Het PBL erkent dat aanpassing van wet- en regelgeving én het verdienmodel voor de boer van belang zijn. Dat zie ik als handreiking van de overheid. Daarom was ik ook aangenaam verrast door de reactie van het kabinet. Wij kunnen met de sector meer doen. Dat het kabinet daar gebruik van wil maken en daarvoor middelen beschikbaar stelt, zie ik als handreiking.”

De bodem is de gamechanger

Maatregelen omtrent landgebruik

De tegenvaller voor de sector in het PBL-rapport is dat voor de maatregelen omtrent landgebruik een 0 is genoteerd. Minder grasland scheuren, minder diep ploegen, meer gebruik van groenbemesters en andere maatregelen zullen volgens het PBL geen aantoonbare klimaatwinst opleveren. Van Zelderen: “Ik zeg altijd: de bodem is de gamechanger. In de grond kun je koolstof opslaan. En dat kan nog steeds, maar het is niet te meten.”

NAV: beloning voor inspanning

Teun de Jong, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouwvakbond, blijft wel in de maatregel geloven. “Elke keer dat je een monster neemt, komt er een ander gehalte uit. Wij zijn nog steeds voor een beloning voor deze manier van koolstofvastlegging. Als het resultaat niet meetbaar is, kun je op die manier niet belonen. Dus moet er een beloning komen voor de inspanning. Een vergoeding voor het zaaien van groenbemesters bijvoorbeeld.”

Minder grasland scheuren, minder diep ploegen, meer gebruik van groenbemesters en andere maatregelen zullen volgens het PBL geen aantoonbare klimaatwinst opleveren. - Foto: Koos Groenewold

Aanpassing wet- en regelgeving

Van Zelderen denkt dat de hogere ambitie van de landbouw- en landgebruiktafel zeker haalbaar is, ondanks enkele kritiekpunten van het PBL. “We kunnen dus meer reductie realiseren met de koolstofvastlegging, maar daar moet gewoon meer onderzoek naar komen. Ook andere maatregelen kunnen effectiever worden, als we gaan kijken naar de kritiekpunten van het PBL. Ze stellen terecht dat wet- en regelgeving aangepast moeten worden, zodat maatregelen effectief of effectiever zijn. Als we dat gaan doen, zijn de doelen haalbaar.”

Klimaatinspanning winstgevend maken

Dat geldt ook voor het ontwikkelen van een verdienmodel. LTO heeft in het ontwerp-klimaatakkoord laten optekenen het voortouw te willen nemen in het ontwikkelen van een verdienmodel voor boeren, om de klimaatinspanning ook winstgevend te maken. “Ook daar is onderzoek voor nodig. Maar we moeten vooral gaan proberen, testen en kijken wat werkt. En dan grootschaliger maken.”

(V.l.n.r): Laura van Geest (Centraal Planbureau), Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD), Ed Nijpels en Hans Hommaas (Planbureau voor de Leefomgeving) tijdens de presentatie van de doorrekening van het concept-klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving. - Foto: ANP

Terugdringen methaanuitstoot

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond was bij de presentatie van de allereerste klimaatplannen, vorig jaar juli, kritisch op de maatregelen die getroffen worden voor het terugdringen van methaanuitstoot. “Volgens mij maakt methaan (CH 4 ) nog steeds deel uit van de koolstofkringloop, maar laten we dat nu maar eens goed onderzoeken,” vertelt voorzitter Harm Wiegersma. “Voorlopig gaan we ons vooral richten op de inhoud van het nu liggende akkoord.”

NZO

De Nederlandse Zuivel Organisatie heeft een gezamenlijk standpunt van de partijen in de zuivelsector gepubliceerd, waarin wordt gesteld dat de doelen haalbaar zijn en er ook vrijwel niets verandert voor de sector met de extra taakstelling van het kabinet.