Gelderland wil stappen zetten met wolvenplan

De provincie Gelderland wil stappen zetten in het recent gepresenteerde wolvenplan, nu duidelijk is dat de wolvin die zich al enige tijd in regio Noord-Veluwe ophoudt, zich daar definitief heeft gevestigd.

“We hebben nu duidelijkheid, dankzij de inzet van betrokken eigenaren en enthousiaste vrijwilligers”, zegt gedeputeerde Peter Drenth. De provincie liet Wageningen Environmental Research versneld onderzoek doen naar DNA-sporen om definitieve vestiging te bevestigen.

Eind maart vervolgstappen nemen

De eerstvolgende stap is om het leefgebied van de wolf vast te stellen. Gedeputeerde Staten van Gelderland kunnen daar waarschijnlijk eind maart een goed onderbouwd besluit over nemen. De vaststelling van het leefgebied is belangrijk om in gesprek te gaan met schapenhouders, terreineigenaren en gemeentes in het gebied. “We willen bijdragen aan preventieve maatregelen als dat nodig is. Maar dan is het wel belangrijk dat alle partijen actief meedoen en er een gezamenlijk plan komt”, aldus gedeputeerde Drenth. Veel schapenboeren maken zich zorgen om de komst van de wolf.

Provincie betaalt mee

Provincie Gelderland is de eerste provincie in Nederland die nu te maken heeft met een gevestigde wolf. Gedeputeerde Peter Drenth gaf reeds aan boeren te willen ondersteunen in het nemen van maatregelen. Voorbeelden van maatregelen zijn (elektro)rasters en kuddewaakhonden. Directe financiële schade wordt tot 2022 sowieso geheel vergoed, voor zowel bedrijfsmatige als hobbyschapenhouders.

Nog 2 wolven

Naast de definitieve vestiging van de zogenoemde ‘wolvin GW998f’ hebben de onderzoekers ook DNA-sporen van een andere wolvin én van een mannetjeswolf gevonden. Dat betekent dat er dus kans is op vestiging van een roedel wolven. De wolf blijft bij uitblijven van ziektes en agressief gedrag streng beschermd. Ook minister Schouten ziet (nog) geen aanleiding de wolf aan te pakken.