Politiek bezorgd over betrouwbaarheid PBL

De fouten die zijn gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving bij het berekenen van de nieuwe energierekening, wakkeren de discussie over de betrouwbaarheid van de berekeningen en analyses van het instituut flink aan.

Bij de berekeningen gebruikte PBL oude cijfers uit 2017, in plaats van cijfers uit 2018. CDA en GroenLinks zeggen openlijk bezorgd te zijn over de betrouwbaarheid van de doorrekeningen van het klimaatakkoord door PBL. Pieter Omtzigt (CDA) verwijst naar de modellen over de ontwikkelingen rondom elektrische auto‘s, waar PBL er 120% naast bleek te zitten. VVD stelde eerder ook al vragen over de PBL-studie over biodiversiteit.

Landbouwrapporten

Jaco Geurts (CDA) bevestigt dat het vertrouwen in de rapporten van PBL minder is geworden, ook voor de landbouwrapporten zoals over het effect van het mestbeleid. PBL stelde eerder de publicatie over het effect van de veehouderij op het klimaat ook enigszins aan, na kritiek van Stichting Agri Facts.

Effect van mestbeleid

De Nederlandse Melkveehoudersvakbond deelde eerder dit jaar de ‘Zure melk-trofee’ uit aan PBL, over het effect van het mestbeleid, omdat de cijfers in dat rapport volgens NMV niet altijd blijken te kloppen.

Reactie PBL

PBL zegt in een reactie bij de berekening van de energiekosten cijfers van 2017 te hebben gebruikt, omdat in 2018 geen Nationale Energieverkenning is verschenen. Hiervoor waren te weinig mensen beschikbaar omdat PBL volop bezig was met het doorrekenen van het klimaatakkoord. Daarnaast was het – met het oog op het klimaatakkoord – volgens PBL niet zinvol om de berekeningen te maken met het klimaatakkoord dat in de maak was. Dit jaar zal wel een energieverkenning komen, onder de nieuwe naam Klimaat- en energieverkenning.