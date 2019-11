Trekkers langs snelwegen steunen stikstofoverleg

Trekkers staan maandagmiddag sinds het middaguur langs snelwegen door het hele land.

Boeren zijn opgeroepen om met trekkers langs A- en N-wegen te laten zien dat de boeren nog steeds actiebereid zijn. De actie is tegelijk met het overleg van de sector met minister Carola Schouten over de stikstofplannen die op 13 november zijn uitgereikt.

“Het is tegelijk een waarschuwing voor de minister, onze moraal is hoog”, stelt actievoorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF) in de oproep aan boeren. Van den Oever benadrukt hiermee dat wat FDF betreft de plannen van het collectief niet onderhandelbaar zijn.

Veel steun voor boerenacties

Zondagavond had de organisatie al een lijst compleet van 100 locaties waar boeren gedurende anderhalf uur met trekkers staan. De bedoeling is om in kleine clubjes op zoveel mogelijk plekken te zijn. De trekkers worden naast de opritten of langs de wegen opgesteld, om zo geen overlast voor het overige verkeer te veroorzaken.

De steun voor boerenacties is nog altijd groot, op sommige plekken in Nederland staan tientallen trekkers opgesteld.

Ook actievoerders van Grond in Verzet steunen de boeren maandag langs de wegen.

Benefiet ‘Veur de Boer‘n’

In het Gelderse Aalten is zondagmiddag een benefiet gehouden om geld te verzamelen voor de actieorganisatie. Tijdens ‘Veur de Boer‘n’ traden lokale artiesten op en was een deel van het bestuur van FDF aanwezig. Het entreegeld komt ten goede aan FDF. Hoeveel geld hiermee is binnengehaald, is volgens Van den Oever nog niet duidelijk, hij schat ‘een paar duizend euro’ te mogen ontvangen voor zijn organisatie. Dat geld kan besteed worden aan bijvoorbeeld podiumfaciliteiten tijdens boerenprotesten.