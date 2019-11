Mogelijk uitstel tot 2024 voor innovatieve stallen

Het definitieve moment dat boeren in de provincie Noord Brabant hun innovatieve stalsystemen moeten hebben gerealiseerd, lijkt toch minder in beton gegoten dan tot nu toe het geval leek. De datum van 1 januari 2022 moet worden losgelaten en een paar jaar opgeschoven worden.

Dat is het opvallendste advies van de Adviescommissie Uitvoeringsprogramma Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij die in opdracht van het provinciebestuur de voortgang en effectiviteit van het Brabantse veehouderijbeleid onderzocht. De commissie staat onder leiding van Martin Scholten, algemeen directeur Wageningen University & Research (Animal Sciences). Er was al wel eerder sprake van een mogelijk uitstel in individuele gevallen, maar dat was niet voorzien van een nieuwe harde einddatum.

Ruimhartig uitstel

Boeren die echt voor innovatie willen kiezen, moeten ruimhartig uitstel krijgen om aan de strenge Brabantse milieueisen te voldoen. Maar die boeren moeten dan dat wel alvast in een overeenkomst vastleggen, en voor die innovaties geld opzijzetten op een door de provincie geselecteerde rekening, schrijft de commissie in zijn advies.

Dit is een inspirerend advies

Voor het eerst is er nu ook een termijn aan het uitstel gekoppeld. De commissie schrijft in het advies: ‘De verwachting is dat met een forse impuls binnen 2 à 4 jaar integrale brongerichte stalsystemen beschikbaar komen.’ Als boeren die tijd nu niet krijgen, staat het beleid de beoogde verduurzaming die de provincie wil juist in de weg, aldus de commissie. Dan zullen boeren waarschijnlijk – gedwongen moeten – kiezen voor een luchtwasser, veelal een minder optimaal systeem. De genoemde termijn van 2 à 4 jaar impliceert een uitloop tot zeker 2024.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings tijdens een statendebat over de landbouw. - Foto: ANP

Gedeputeerde is voorzichtig positief

Landbouwgedeputeerde Anne-Marie Spierings is voorzichtig positief over het advies van de commissie. Zij ziet ook wel dat de ingezette snelle versnelde transitie van de veehouderij nadelen heeft omdat er nog niet genoeg innovatieve stalsystemen beschikbaar zijn. “We hebben met de transitie van de veehouderij wel te maken met de wet van de remmende voorsprong. Dit is een inspirerend advies.”

Het idee om boeren wat meer ruimte te geven om hun innovatie in stalsystemen te realiseren, wijst ze daarom ook niet af. Maar dat moet dan wel onder strikte voorwaarden gebeuren, aldus Spierings. Wel houdt de gedeputeerde vast aan 1 april 2020, de datum waarop boeren hun vergunningaanvraag moeten hebben ingediend of een melding hebben gedaan van het innovatieve stalsysteem waar ze voor kiezen maar dat nog geen RAV-goedkeuring heeft.

Stok achter de deur

Spierings wil ondertussen ook samen met de sector naar manieren zoeken om het doel te bereiken: wél uitstel voor ondernemers die willen innoveren, maar ook een stok achter de deur. De voorgestelde bankrekening zou wellicht een mogelijkheid kunnen zijn, volgens Spierings. “Ik zie daarin ook een nadeel omdat boeren wel de mogelijkheid moeten krijgen dat geld opzij te zetten. Of dat daadwerkelijk mogelijk is, moet onderzocht worden.”

Als stevige stok achter de deur stelt de commissie voor dat boeren die uiteindelijk af zouden zien van de innovatieplannen de helft van het geld dat opzij is gezet op de bankrekening kwijt zijn. Spierings: “Of dat voorstel mogelijk is. weet ik niet. Daar moeten we als college zorgvuldig naar kijken.” In ieder geval lijkt voor een dergelijke constructie van uitstel voldoende politiek draagvlak te zijn. Provinciale staten namen enkele weken terug een voorstel aan om boeren die een innovatieve stal willen extra tijd te geven, maar daar was destijds geen termijn aan verbonden.