Bart Kemp doet stapje terug bij Agractie

Oprichter Bart Kemp doet een stapje terug bij Agractie, de organisatie die het eerste landelijke protest organiseerde. Hij wil meer tijd voor zijn gezin en bedrijf.

Dat laat hij weten aan de actievoerders in een ‘Briefje van Bart’, waar hij de ‘Agrivisten’ vertelt dat de afgelopen maanden van boerenacties grote impact hebben gehad op de sector en ook op hem persoonlijk. De schapenhouder uit Ede vindt het tijd om een stapje terug te doen, zodat hij zich meer met zijn gezin en het bedrijf bezig kan houden. Hij noemt de aankomende lammerperiode als een van de nieuwe hectische bezigheden waar hij mee bezig zal zijn.

‘Succesvolle periode’

Kemp zal nog wel in de organisatie actief blijven, maar zal minder zichtbaar zijn in de media en tijdens acties. Hij kijkt terug op een succesvolle periode, samen met 15 mensen heeft hij naar eigen zeggen een ‘stabiele organisatie’ opgezet. Het bestuur zet nu de activiteiten van Agractie voort en zullen onderling Kemps taken verdelen. Op termijn zal er ook een nieuwe voorzitter komen, laat Kemp weten.

Volgende actie

De volgende (geplande) actie van de organisatie zal plaatsvinden op 13 december in Amsterdam. Het is de bedoeling dat die dag boeren een brunch aanbieden aan burgers, om zo de verbinding tussen boeren en burgers te zoeken. Ook roept Agractie boeren op om een brief aan premier Mark Rutte te schrijven over de toekomst van hun boerenbedrijf. De brievenschrijvers willen met een persoonlijk verhaal een gezicht geven van de problemen die boeren ervaren.

Bart Kemp nam, samen met nog een bestuurslid, ook deel aan de gesprekken in het Landbouw Collectief namens Agractie.