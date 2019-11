Agractie roept boeren op voor protest Den Haag

Met of zonder trekker willen boeren woensdag 13 november naar het Catshuis in Den Haag.

Daar vindt rond lunchtijd een gesprek plaats tussen enkele boeren met premier Mark Rutte en Carola Schouten. Actie-organisatie Agractie is daar niet blij mee en roept boeren op om naar de locatie van de afspraak te komen voor een protestactie.

Met of zonder trekker zullen boeren inbreng bij de minister afdwingen, is de bedoeling. Vooral op boeren uit de omgeving van Den Haag wordt een beroep gedaan om met de trekker te komen. Uit andere delen van het land worden boeren opgeroepen om met de auto of het openbaar vervoer naar de Hofstad te komen.

Boeren spreken op persoonlijke titel

Het Landbouw Collectief is het met Agractie eens, blijkt uit hun persbericht. De groep belangenbehartigers vindt het positief dat de bewindslieden in gesprek gaan met boeren, maar benadrukt dat de tien individuele boeren op persoonlijke titel spreken. Het gesprek van 13 november mag niet de status van ‘sectoroverleg’ hebben, betoogt het collectief.

Gezamenlijk manifest

Het Landbouw Collectief werkt momenteel aan een gezamenlijk manifest met standpunten en oplossingen in de stikstofproblematiek. Dit wil de organisatie zo snel mogelijk aanbieden aan de overheid. De belangenbehartigers benadrukken bij de overheid dat zij de aangewezen gesprekspartner zijn. Het Landbouw Collectief kijkt uit naar een constructieve samenwerking met betrokken partijen waaronder het Rijk, de provincies en de Taskforce Stikstof, opgericht door VNO NCW en MKB Nederland. Met het plan in de hand zal onder leiding van voorzitter Aalt Dijkhuizen het overleg worden gezocht met betrokken partijen.