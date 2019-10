Vion richt nieuwe start-up op vleesvervangers

Vion richt een start-up op die vleesvervangende producten gaat maken.

Onder de naam ME-AT gaat een nieuw deel van de organisatie zich richten op de groeiende doelgroep van toekomstige klanten: de flexitariër. De producten moeten smaken en eruit zien als traditioneel vlees. Op de Anuga-beurs, een beurs waarop voedsel centraal staat, in Keulen van 5 tot 9 oktober presenteert de start-up vijf volledig veganistische producten. In de eerste helft van volgend jaar zullen de producten van ME-AT beschikbaar zijn voor de consument. Topman Ronald Lotgerink gaf eerder in een interview met Boerderij al aan open te staan voor de productie van vleesvervangers. “Dat is iets waar we voor open staan en ook verder in investeren. We staan er niet rigide in. We anticiperen op de trend van verminderde vleesconsumptie en bouwen onze business van vleesvervangers verder uit.” Het bedrijf was al actief in de productie van alternatieven voor vlees.