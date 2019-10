Groots boerenprotest waar niemand omheen kon

Meer dan 1.000 trekkers en 20.000 boeren en sympathisanten in Den Haag. De grootste boerendemonstratie in tientallen jaren is een indrukwekkend vertoon geworden van saamhorigheid. Hier kan niemand omheen.

In plaats van de 75 trekkers die de gemeente op het Haagse Malieveld wilde toelaten, staan er uiteindelijk naar schatting 1.000. De autoriteiten konden niet anders dan besluiten om meer trekkers op het terrein toe te laten. Dit om de veiligheid in het gebied rondom het Malieveld te kunnen waarborgen. De toestroom is simpelweg te groot. Aan het begin van de dag rijden enkele trekkers hekken omver.

Er stonden uiteindelijk naar schatting 1.000 trekkers op het Haagse Malieveld. - Foto: ANP

‘Het grootste boerenprotest in 30 jaar’

Nog voordat de actie-dinsdag is begonnen, gaan de eerste trekkers al de snelwegen op. Wegblokkades zijn de headline van het ochtendnieuws. Boeren op trekkers reageren trots. De politie begeleidt de trekkers die op de snelwegen rijden. Auto’s worden veelal opzij gestuurd, zodat de trekkers over 3 of 4 banen breed de snelweg over kunnen. Een grote stoet aan trekkers komt uiteindelijk via de A12 naar de grote demonstratie in hartje Den Haag. Actieorganisatie Agractie spreekt vol trots over ‘het grootste boerenprotest in 30 jaar’.

Ontspannen sfeer

Op locatie in Den Haag is de stemming opperbest. De sfeer is ontspannen, er wordt bier gedronken en veel gekletst. Het ons-kent-onsgehalte is hoog. De organisatie zegt versteld te staan van de grote opkomst van mensen en machines. De organisatie bestaat voornamelijk uit boeren die nog nooit eerder met dit bijltje hebben gehakt.

De sfeer op het Malieveld was ontspannen. - Foto: ANP

Niks geregeld op Scheveninger strand

Organisator Bart Kemp is aan het begin van de dag al boos op gemeente en politie dat er niets is geregeld op het Scheveninger strand, waar boeren uit het zuidwesten van het land hun trekker kwijt zouden moeten kunnen. Met bussen zouden ze dan naar het Malieveld kunnen. Die bussen zijn er niet. Dit zou ook gelden voor het parkeerterrein rondom het voetbalstadion van ADO, 5 kilometer van het Malieveld. Hier zijn wel bussen, maar juist hier zijn weinig boeren en trekkers. De meesten zijn direct doorgereden tot het Malieveld. Zelfs tot na 12 uur komen daar nog trekkers bij.

Machtig mooi om hier bij te zijn, hier hebben we het over 10 jaar nog over

Melkveehouder Gerwin Bruijnes, Harmelen

‘Niet verwacht dat we zover zouden komen

De stoet die uit het oosten van het land komt, wordt door de politie bij het Prins Clausplein ook richting Den Haag stad gestuurd, en niet, zoals eerder verwacht, naar het Cars Jeans stadion van ADO Den Haag. Melkveehouder Gerwin Bruijnes uit Harmelen vertrok vanaf De Meern, de A12 op. “Ik had niet verwacht dat we zover zouden komen,” zegt hij op het moment dat hij op zijn trekker Zoetermeer voorbijrijdt. Uiteindelijk weet hij, net als velen anderen zijn, trekker te parkeren langs het Haagse bos. “Machtig mooi om hier bij te zijn, hier hebben we het over 10 jaar nog over”, vindt hij.

‘Actie geslaagd’

Wat betreft organisator Bart Kemp is de actie geslaagd. “Maar ik wil eigenlijk geen actievoeren, ik wil ander beleid. Zodat ook ik, als eenvoudige schapenboer ook een toekomst heb.” De organisatoren zijn zelf zichtbaar vermoeid. Bart Kemp, Mark van den Oever en Arjen Schuiling hebben korte nachten achter de rug. De laatste zou spreken tijdens de demonstratie, maar zegt dit op het laatste moment af.

Boeren vertrekken vanaf het Malieveld in Den Haag na de grote demonstratie #Agractie. - Foto: ANP

In colonne terug naar huis

Na het officiële programma vertrekken de eerste trekkers in colonne terug naar huis. De regen zorgt ervoor dat ook veel andere bezoekers die met bussen of openbaar vervoer zijn gekomen, naar huis gaan. Trekkerchauffeurs wordt gevraagd om hierbij rekening te houden met de verkeersveiligheid en verlichting aan te zetten. Voor velen wacht nog een lange rit naar huis.