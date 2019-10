Drie doden door listeriabesmetting in vleeswaren

Drie mensen zijn overleden door de listeriabesmetting in vleeswaren van producent Offerman. Een vrouw kreeg een miskraam door de besmetting. Dat meldt het RIVM.

Twintig mensen, onder wie de drie doden en de zwangere vrouw met een miskraam, raakten de afgelopen twee jaar besmet met de bacterie via de vleeswaren. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) spoorden de bron van de besmetting samen op.

Bepaald type listeria bij meerdere patiënten

Het RIVM zag een bepaald type listeria bij meerdere patiënten voorkomen. Het RIVM nam daarop contact op met de NVWA om dit te vergelijken met DNA-gegevens uit hun voedsel- en bedrijfsbemonstering. Dit kwam bij een monster overeen, waarna de NVWA vervolgonderzoek deed. “Op dit moment is zo goed als zeker dat de bron hiermee gevonden is”, aldus het RIVM.

De toegepaste techniek kan pas sinds kort worden ingezet, stelt het instituut. “Zonder deze techniek was het niet mogelijk geweest om deze bron met de patiënten in verband te brengen.”

Beursgang moederbedrijf Ter Beke stilgelegd

De handel in het aandeel van de Belgische vleeswarenspecialist Ter Beke, het moederbedrijf van het Nederlandse Offerman, is vrijdag 4 oktober op de beurs van Brussel stilgelegd. Voor de opschorting van de handel stond het aandeel bijna 9% lager.

De handel in Ter Beke op Euronext Brussel werd automatisch stilgelegd na een forse koersval als gevolg van de berichtgeving over de besmetting. Een woordvoerder van Euronext Brussel kon geen nadere details geven. Ook is bij de beursuitbater niet bekend of het vleeswarenbedrijf met een verklaring komt.

Vleeswaren uit de schappen

Donderdag werd bekend dat vleeswarenproducent Offerman bepaalde vleeswaren, die zijn gesneden en verpakt in de fabriek in Aalsmeer, terugroept uit winkels omdat er listeriabacteriën in kunnen zitten. Offerman levert de vleeswaren aan Aldi, Bidfood, Jumbo, Sligro en Versunie. Jumbo heeft besloten om ongeveer 130 soorten vleeswaren uit de schappen te halen.

Offerman maakt vleeswaren en verse knak- en rookworsten voor supermarkten. Ook verkoopt het bedrijf direct aan groothandels en slagerijen. Het biedt zijn voedingswaren onder meerdere merknamen aan zoals FairBeleg en Kraak-Vers. In Nederland heeft Offerman twee productielocaties: in Borculo (Gld.) en Aalsmeer (N.-H.).

Jaarlijks zo’n 80 meldingen van listeria-infecties

De listeriabacterie kan voorkomen in voedsel, vooral op rauwe voeding en producten die lang in de koelkast liggen. Gezonde mensen krijgen meestal geen of milde klachten in de vorm van buikgriep, maar ouderen en jonge kinderen kunnen veel ernstiger klachten krijgen. Zwangere vrouwen hoeven zelf niet ziek te worden, maar lopen wel een verhoogde kans op een miskraam.

Jaarlijks worden ongeveer 80 patiënten met een listeria-infectie gemeld bij het RIVM. Sinds 2008 zijn artsen verplicht om besmettingen te melden. Elk jaar sterven enkele mensen na een besmetting. In 2017 overleden relatief veel mensen, namelijk tien, maar toen waren er ook meer besmettingen. In 2016 vielen zes doden door listeria-infecties, in 2015 drie en in 2014 twee.

Listeriabacterie ook in Duitsland

Ook Duitsland kreeg deze week te maken met de listeriabacterie. Daar overleden twee mensen in de deelstaat Hessen na het eten van besmette vleeswaren. De Duitse autoriteiten sloten tijdelijk het bedrijf dat de vleeswaren had geleverd, Wilke in de gemeente Twistetal. Behalve twee doden werden tientallen mensen ziek na het eten van besmette salami en een smeersel voor op brood. De twee dodelijke slachtoffers waren ouderen.

Alle producten van het bedrijf werden teruggeroepen, met uitzondering van geleverde conserven. Het bedrijf levert aan restaurants, grote keukens en supermarkten. De oorzaak van de besmetting is nog niet duidelijk. Het bedrijf werd volgens Duitse media al sinds maart door de voedselautoriteiten in de gaten gehouden, nadat herhaaldelijk verontreinigingen in de producten waren aangetroffen.