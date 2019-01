Nieuw kennisinstituut voor voedselveiligheid

Het Wageningen Food Safety Research is vanaf 1 juni het kennisinstituut voor voedselveiligheid.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat hierin de samenwerking met het RIKILT aan.

RIKILT is het laboratorium van de WUR naar voedselveiligheid. Het onderzoeksinstituut kan na de fusie efficiënter en effectiever de NVWA ondersteunen, is de motivatie. Bovendien is het instituut in de toekomst van belang bij incidenten en crises op het terrein van veevoer- en voedselveiligheid en bij fraude rondom voedsel.

WFSR

Het nieuwe instituut gaat werken met de afkorting WFSR en is gevestigd in Wageningen, waar beide organisaties al in hetzelfde gebouw huizen. De fusie is door minister Schouten aangekondigd in juni 2018 in een Kamerbrief.