Prinsjesdag: jaarlijks 10 miljoen extra voor RVO.nl

Het ministerie van landbouw trekt de komende periode jaarlijks € 10 miljoen extra uit voor uitvoeringsorganisatie RVO.nl.

Dat blijkt uit de begroting van het ministerie die aan de Tweede Kamer is aangeboden. Er is sprake van een forse kostenstijging van de agrotaken bij RVO, aldus het ministerie.

Forse maatschappelijke uitdagingen

Op de terreinen landbouw, natuur en voedselkwaliteit liggen forse maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld als het gaat om klimaat, biodiversiteit, een eerlijke prijs voor de boer en voedselzekerheid, staat in de plannen op landbouwgebied. Het ministerie van landbouw zet in op een betere positie van boeren en voor een betere verbinding tussen landbouw en natuur. De inzet van de minister is gericht op kringlooplandbouw, zoals recent in de toekomstvisie aangekondigd. Een speciaal bodemprogramma moet bijdragen aan het verbeteren van de bodemgezondheid.

Laag mogelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Daarnaast wil het ministerie inzetten op een zo laag mogelijk gebruik van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen, door samen met het bedrijfsleven op zoek te gaan naar alternatieven voor het bestrijden van ziekten en plagen. Dit moet bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit. Voor verbetering van natuur en waterkwaliteit wordt € 275 miljoen uitgetrokken. Hiervan is € 75 miljoen bestemd voor de waterdoorvoer in het Grevelingenmeer en € 60 miljoen voor de uitvoering van het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn. Het geld wordt onder andere besteed aan onderzoeksprogramma’s en communicatie. Het ministerie wil in 2019 duidelijk hebben of boeren in 2020 en 2021 weer derogatie krijgen.

Fonds voor jonge boeren

In de landbouwbegroting zijn de eerder aangekondigde plannen opgenomen zoals € 75 miljoen voor een fonds om jonge boeren te ondersteunen bij bedrijfsovername en € 120 miljoen voor de stoppersregeling voor varkenshouders in veedichte gebieden en € 60 miljoen voor innovaties in stal- en veehouderijsystemen. € 40 miljoen hiervan is gereserveerd voor de varkenshouderij. Ook worden maatregelen genomen om voedselverspilling tegen te gaan met als doel halvering van de voedselverspilling in 2030.

Kennisontwikkeling en agrarische innovatie

Het ministerie van landbouw trekt komend jaar € 92,7 miljoen uit voor Wageningen UR. Naar kennisontwikkeling en agrarische innovatie gaat € 90,8 miljoen. Hoe dit geld besteed wordt, zal in het najaar duidelijk worden in een brede strategische Kennis- en Innovatieagenda. Het beleid zal onder andere gericht zijn op duurzaam ondernemerschap.

Toezicht NVWA

Om het toezicht van de NVWA te verbeteren krijgt de organisatie er jaarlijks € 5 miljoen bij en eenmalig € 4 miljoen extra om onder andere het toezicht op dierenwelzijn te verbeteren.

Op het gebied van dierenwelzijn richt het ministerie zich in 2019 vooral op het terugdringen van stalbranden en het verbetere van diertransporten.