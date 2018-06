Noord-Brabant wil apk voor veestallen

De provincie lobbyt in Den Haag voor aanpassing agrarische wetgeving.

Een apk voor veestallen, sneller invoeren van nieuwe technieken (ook voor geur), schrappen van intern salderen en kleinere compartimenten in de meststoffenwet. Dat zijn de belangrijkste onderdelen in de Brabantse lobby richting Den Haag over agrarische wetgeving. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings noemt de maatregelen in een lobbypakket met gewenste maatregelen die ze naar de provinciale staten heeft gestuurd.

Interimwet veedichte gebieden

In een memo aan de Staten somt Spierings 10 maatregelen op om landelijk beleid te maken om maatregelen in veedichte gebieden beter af te kunnen dwingen. Dat moet een alternatief worden voor de ‘Interimwet veedichte gebieden’ die door het huidige kabinet is ingetrokken.

Best mogelijke technieken

Volgens een woordvoerder van Spierings is het nu bijvoorbeeld niet mogelijk om het inzetten van de zogenoemde best mogelijke technieken voor ammoniak en geur af te dwingen in veedichte gebieden. Volgens Spierings zijn het maatregelen die eerder al zijn besproken in het overleg van provincies (IPO).

Fijn stof

Andere maatregelen zijn onder meer strengere fijnstofeisen, ook voor biologische kippen, strengere generieke emissiereductie en invoering van het stalderingsprincipe.