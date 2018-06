Geitenstapel opnieuw flink gegroeid

Het aantal geiten is in 2018 opnieuw gestegen en komt uit op bijna 600.000 geiten. Dat is ruim 12% meer dan in 2017.

De varkensstapel bleef vrijwel gelijk en de rundveestapel daalde flink door de fosfaatmaatregelen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers van de CBS Landbouwtelling 2018.

Aantal stoppers melkveebedrijven 2 keer zo groot

Volgens het CBS waren er op 1 april 2018 1,63 miljoen melkkoeien, ruim 64.000 oftewel bijna 4% minder dan een jaar eerder. Het jongveeaantal daalde nog sterker met 13,5% naar bijna 1,04 miljoen dieren. De melkveestapel daalde door het fosfaatreductieplan dat in 2017 is doorgevoerd om de mestproductie van melkveestapel weer onder het sectorplafond te krijgen. Die daling is in 2018 doorgezet vanwege de invoering van fosfaatrechten op 1 januari 2018. Het gemiddelde aantal koeien op bedrijven met melkkoeien bedroeg 96 in 2018. In 2018 telt het CBS 5.6% minder bedrijven met melkkoeien. Het aantal stoppers is daarmee ruim 2 keer zo groot als in de periode 2000-2017 toen gemiddeld 2,5% per jaar stopte.

Meer vleeskalveren

Het aantal vleeskalveren is wel gestegen in 2018 en komt voor het eerst uit op net iets meer dan 1 miljoen dieren. Dat is 5% meer dan volgens de landbouwtelling 2017.

Meer geiten, evenveel schapen

Het aantal geiten groeide opnieuw in 2018. Het aantal steeg met ruim 64.000 naar bijna 600.000 dieren. Ten opzichte van 5 jaar geleden is de geitenstapel door de groei van het aantal melkgeiten met 45% gestegen. Het aantal schapen bleef in 2018 vrijwel gelijk ten opzichte van 2017 met ruim 810.000 schapen in totaal. Het aantal schapen is bijna een kwart lager dan 5 jaar gelden, maar dat komt voor een belangrijk deel door het niet meer meetellen van hobbybedrijven sinds 2016.

Het aantal varkens schommelt de laatste jaren tussen 12,2 en 12,6 dieren. In 2018 waren dat er 12,5 miljoen, bijna 1% minder dan in 2017. In het recordjaar 1993 telde het CBS nog 15 miljoen varkens.