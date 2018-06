Akkoord over klimaatwet

Regering en oppositie hebben een akkoord bereikt over de klimaatwet.

Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben met oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA een akkoord bereikt over een klimaatwet. Verschillende bronnen in Den Haag bevestigen berichtgeving daarover in dagblad Trouw.

Het initiatiefwetsvoorstel wordt woensdag gepresenteerd. Op sommige punten gaat de wet verder dan de afspraken tussen de regeringspartijen in het regeerakkoord. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft over de initiatiefwet meegepraat. Hij had de Kamer daartoe eerder al uitgenodigd.

Extra ambitie: 55% minder CO2-emissie

De doelstelling uit het regeerakkoord om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990 met 49% te verlagen is blijven staan in de wet. Maar er is wel een ambitie in opgenomen om te streven naar een vermindering van 55%. In hoeverre de doelstellingen extra impact hebben op de landbouw is nog onduidelijk, dat zal ook nader worden uitgewerkt in de zogenoemde klimaattafel onder voorzitterschap van Pieter van Geel.

De landbouw moet 3,5 megaton CO2-reductie realiseren op grond van de afspraken. Er zijn ook afspraken gemaakt over de energietransitie, waarbij is vastgelegd dat in 2050 alle energie duurzaam wordt opgewekt via zonnepanelen en windmolens. - Foto: Koos Groenewold

3,5 megaton CO2-reductie in landbouw

De landbouw moet 3,5 megaton CO2-reductie realiseren op grond van de afspraken. De bedoeling is dat er in juli een plan op tafel ligt. De omvang van de veestapel en de vernatting van veenweidegebieden staan daarbij op de agenda.

In 2050 moet de CO2-uitstoot 95% lager zijn dan in 1990. Er zijn ook afspraken gemaakt over de energietransitie, waarbij is vastgelegd dat in 2050 alle energie duurzaam wordt opgewekt via zonnepanelen en windmolens.

Door de brede steun zal de wet naar verwachting zonder problemen door de Tweede en Eerste Kamer komen.