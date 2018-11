ABN Amro: zonder inkomen geen duurzaam product

Voor een duurzame landbouwsector moet een hogere kostprijs terugkomen in de opbrengstprijs, zegt ABN Amro.

Waardering van omgeving en maatschappij en voldoende inkomen. Dat zijn de 2 pijlers die nodig zijn voor een land- en tuinbouwsector die duurzaam en vol te houden is volgens ABN Amro. Met een gewaardeerde landbouw inclusief een goed verdienmodel blijft de agrarische sector aantrekkelijk voor jongeren.

Niet langer nadruk op kostprijs

Daarbij hoort een flinke omslag in denken van de hele agrosector. Van boer, verwerker, retail tot en met de consument. Niet meer de nadruk op lage kostprijs zoals dat historisch is gegroeid, maar veel meer richting een markt waar hogere kosten voor duurzaam produceren terugkomen uit een hogere opbrengstprijs. De koninklijke route loopt via het voedsel zelf, stelt ABN Amro in het rapport ‘Next generation farming’.

Landbouwvisie van Caroloa Schouten

ABN Amro wil met het rapport een bijdrage leveren aan de uitwerking van de landbouwvisie van minister Carola Schouten. Circa 80 vertegenwoordigers uit de agrarische sector gingen bij de bank aan de slag om tot aanbevelingen te komen. Volgens Pierre Berntsen, directeur agrarische bedrijven, zijn er meerdere richtingen om duurzamer te werken en de kosten daarvan terug te verdienen.

Weidegang

Naast de al genoemde route via een hoger opbrengstprijs kan dat via efficiënter produceren, anders produceren zoals met weidegang, of het concept Veldleeuwerik. Financieel compenseren of juist prikkelen kan via subsidies en fiscale maatregelen.

Diverse aanbevelingen kwamen uit de bus. Voor dierlijke sectoren werd het succes van strakke ketens benoemd. Dat betekent meer samenwerken door alle partijen en kan ook inhouden dat over en weer vrijheden ingeleverd worden.

Label voor bodemkwaliteit

Voor verbetering van de bodemkwaliteit werd gepleit om daar duidelijke doelen aan te hangen in combinatie met een label. Dan is een meerwaarde ook duidelijk aantoonbaar. Voor plantaardige sectoren werd ervoor gepleit om de waarde van een product in de hele keten zichtbaar te maken. Naar de consument, maar ook richting overheid kun je dan laten zien wat de werkelijke kosten zijn van een product in de winkel.

Meer laten zien wat je doet en duidelijk maken hoe producten geproduceerd worden is een taak voor de hele sector, ook voor boeren zelf. Via openheid en transparantie is duidelijk te maken dat duurzaam produceren een prijs heeft. Uiteindelijk is het de consument die de keuze maakt.