Boerenoverlegtafel bevingen verrast belangenorganisaties

Er komt een overlegtafel voor bevingsschade bij boeren in Noord-Nederland. Dit blijkt uit een brief van Minister Wiebes aan de Tweede Kamer. Oud-burgemeester Rein Munniksma gaat de voorzittershamer hanteren. Zijn taak is inventariseren van de omvang van de schade bij boeren in het aardbevingsgebied.

Munniksma, oud-burgemeester van de gemeenten Menterwolde en Midden-Groningen, wordt voorzitter van de overlegtafel die ingesteld wordt op verzoek van de betrokken gemeenten, de provincie en het ministerie van Economische Zaken. Wiebes schrijft dat de tafel volgens hem nodig is ‘om te kunnen oordelen of de problematiek bij agrariërs aanleiding is voor aanvullende maatregelen’.

Eric Wiebes - Foto: ANP

De afhandeling van de schade bij boeren verloopt traag. Met name de beoordeling van de schade aan de bedrijfsgebouwen: mestkelders, stallen en drainage verloopt moeizaam. Daarnaast hebben boeren vragen over de versterking van gebouwen en hun daarmee samenhangende veiligheid.

Vaart maken met aardbevingsdossier

Munninksma wil niet alleen de schade in beeld brengen, maar ook spreken over het versterkingsdossier. De oud-burgemeester wil het liefst binnen enkele maanden tot een aanpak komen dat draagvlak heeft binnen Groningen. Het aardbevingsdossier sleept zich voort, en zit ook in de agrarische sector te lang vast. “Ik heb zin in deze klus”, zegt Munniksma tegen RTV Noord.

Welke mensen aanschuiven aan de overlegtafel, is nog niet bekend. Munniksma heeft het liefst ‘leden die zonder last en ruggespraak kunnen meepraten, zodat we vaart kunnen maken’.

NAV verrast over oprichting boerentafel

Geert Dubben, bestuurslid van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), wist niet van de oprichting van een boerentafel af, maar is er blij mee. “Ik heb in juni aangegeven niet meer te willen aanschuiven als er geen boerentafel komt.” NAV-voorzitter Teun de Jong vindt dat de inrichting van een overlegtafel erg laat komt, maar ziet iedere poging om een oplossing te krijgen voor de boeren, als positief.

Ook Ate Kuipers van Boerenbelang Mijnbouwschade wist niks van de instelling van een boerentafel. “Op zich is het goed dat er een overlegtafel komt. Maar wij hebben afspraken gemaakt met het ministerie, horen vervolgens niks en nu vernemen we uit de pers dat deze overlegtafel er komt?” Kuipers had liever een voorzitter gezien met een agrarische achtergrond en vreest voor verder vertragen van de afwikkeling van de bevingsschade. “Een burgemeester heeft geen verstand van boerderijen en gebouwen.”