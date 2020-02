Libië koopt alleen uien voor lage prijzen

Er zijn dit seizoen tot en met week 6 bijna 5.000 ton uien naar Libië gegaan. Opvallend, omdat in dezelfde periode in seizoen 2018-’19 geen Nederlandse ui door het land is afgenomen.

Twee seizoenen geleden nam Libië tot en met week 6 292 ton uien af. De reden dat Libië dit seizoen aan de markt is heeft te maken met de prijs. Normaliter koopt Libië uien in bij buurlanden, maar op het moment dat de Nederlandse uienprijs interessant is zijn ze hier aan de markt. Libië ontvangt het liefste uien in de maatsortering 60/80.

Het aanbod uien was een jaar geleden veel beperkter. De bovenkant van de telersprijzen van uien 60% grof lag eind februari 2019 dan ook op € 48 per 100 kilo. Het prijsniveau voor die maatsortering ligt dit seizoen in week 9 op € 17,50 per 100 kilo aan de bovenkant. Maar met de stijgende prijzen van afgelopen weken neemt de vraag vanuit Libië af.

Uienafzet loopt terug

Zo loopt ook de totale weekafzet in week 6 wat terug naar 16.515 ton. Dat blijkt uit de laatste voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. De belangrijkste afnemers zijn dit seizoen, na het wegvallen van Senegal, Maleisië en Bangladesh. Beide landen hebben in week 6 respectievelijk 2.101 ton en 1.536 ton afgenomen. Verder zijn Afrikaanse landen zoals Ivoorkust, Mauritanië en Guinee aan de markt. Ook blijft Groot-Brittannië goed aan de markt met gemiddelde weekafzet van zo’n 1.600 ton in 2020. Toch heeft Groot-Brittannië 21% minder uien afgenomen dan vorig seizoen, omdat de focus meer op eigen teelt is.

Hoewel na de jaarwisseling de afzet terugloopt, is dit seizoen een record van 845.363 ton afgezet (t/m week 6).