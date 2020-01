Delphy: aardappelprijs moet meestijgen met kosten

De aardappelprijs moet omhoog vanwege de stijgende kostprijs van al gauw 1 cent per kilo.

Dat signaal geeft advies- en onderzoeksbureau Delphy af in de nieuwsbrief, in navolging van diverse andere partijen. “Een rendabele teelt is alleen mogelijk met een verhoging van de aardappelprijs. Zowel van contractprijs, prijzen en bewaarvergoedingen in poolsystemen als vrije prijs. Wees kritisch en teken niet voor contracten beneden kostprijs.” De aardappelprijs moet minimaal 14 cent zijn voor levering af land en minstens 19 cent voor bewaring tot april, schetst Delphy op basis van de kostprijsberekening die de vakbond NAV aanbiedt.

Reglone valt weg

“Vooral in gewasbescherming staat er veel te veranderen”, luidt de uitleg van het adviesbureau. “Reglone valt dit jaar weg, wat betekent dat we met duurdere middelen in combinatie met loofklappen de loofdoding moeten realiseren.”

Investering in nieuwe spuit groter

Verder somt Delphy de investering in een nieuwe spuit op; deze is flink groter geworden door de regelgeving rondom spuittechniek. En het verdwijnen van chloorprofam (CIPC) in de bewaring van aardappelen. “Dat heeft grote gevolgen. Enerzijds de kosten en inzet van het reinigen, anderzijds de flink duurdere alternatieve middelen voor kiemremming.”

Teeltrisico’s nemen toe door wegvallen middelen

Ten slotte nemen de teeltrisico’s fors toe door het wegvallen van middelen. “Te denken valt nu al aan Mocap voor de ritnaaldenbestrijding.”

De kostprijsstijging van 1 cent per kilo is gebaseerd op levering april bij een opbrengst van 50 ton per hectare. “De kosten van reiniging bewaring en extra risico zijn hierbij niet meegerekend.’ Delphy adviseert om je eigen kostprijs te berekenen, bijvoorbeeld op http://www.nav.nl/bereken-je-kostprijs/.