Tanaris is een nieuw bodemherbicide in suikerbieten dat op 27 juni door het Ctgb is toegelaten.

Tanaris bevat de werkzame stoffen dimethenamid-P en quinmerac. Het herbicide kent hierdoor een breder werkingsspectrum dan Frontier Optima. Tanaris is een SE formulering op basis van 333 gram per liter dimethenamid-P en 167 gram per liter quinmerac. Het mag 3 keer toegepast worden met een maximum van 1,5 liter per hectare per teeltcyclus. Het minimum interval is 7 dagen.

Herbicide heeft ook toelating in winterkoolzaad

Tanaris is toegelaten op alle grondsoorten, inclusief zandgrond, en mag worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden. Advies is om Tanaris vanaf het stadium dat de suikerbiet 2 echte blaadjes heeft gevormd, toe te voegen aan de LDS-mix. Hierdoor worden kiemende onkruidjes meteen aangepakt waardoor de LDS-vervolgbespuitingen effectiever zijn. Naast de recente toelating van Tanaris in suikerbieten heeft het herbicide ook een toelating in winterkoolzaad.