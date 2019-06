CZAV keert fors hogere prijzen uit voor graan

De graanprijzen die coöperatie CZAV in de pool uitkeert, zijn fors hoger dan in de voorgaande jaren; zo’n 20% voor tarwes en 10% voor gerst. Gezien de lage opbrengsten en de aanvankelijke prijsstijging is Jurriaan Visser, afdelingshoofd granen bij CZAV, toch teleurgesteld in het uiteindelijke poolresultaat.

De netto-eindprijs voor maal- en zomertarwe 2018 is € 177 per ton, exclusief btw. Voor baktarwe rekent CZAV € 179 af. Voertarwe komt uit op € 172. De zomergerstrassen Irina en Planet zijn afgezet als brouwgerst, waarvoor € 180 wordt uitbetaald. Prijzen zijn inclusief eiwittoeslag voor baktarwe, met een hectolitergewicht van minimaal 76 kilo en 12,5% eiwit.

Opbrengsten vielen tegen

De kwaliteit van het graan was goed, de opbrengsten vielen door de droogte veelal tegen met een gemiddelde van 8,9 ton per hectare. “Het saldo van telers zal zijn verbeterd, maar we hadden de prijzen liever hoger gezien”, zegt Visser. “Ook gezien de tegenvallende opbrengsten. Maar wij hebben geen invloed op deze wereldwijde markt. Gespreide afzet voor een stabiele prijs, dat is onze opdracht. Wij speculeren niet.”

Hoogste prijzen

Daarentegen zijn dit de hoogste prijzen sinds 2012. Ze stegen snel tijdens de oogst, aangezien de extreme droogte tot schaarste leidde. De verwachting was dat de prijzen na de jaarwisseling verder gingen stijgen, maar ze zakten juist weg. De export bleef door de hoge prijzen van EU-tarwe achter. Ook berichten over areaalgroei en het uitblijven van Russische oogstproblemen deden duiten in het zakje van prijsdaling.

Voorspoedig

Tot op heden verloopt het groeiseizoen van de granen voorspoedig, geeft Visser aan. De voorbereidingen voor de nieuwe oogst zijn in volle gang. De stemming is over de internationale granenmarkten zijn voorzichtig positief, gezien de verwachte productieproblemen in de Verenigde Staten. “Er is veel minder mais uitgezaaid, waardoor de verwachting 30 miljoen ton lager ligt. De tarwekwaliteit wordt lager. Die aspecten hebben een positief effect op de graanbeurzen. Maar wat er de komende week gebeurt in de productielanden is natuurlijk ook belangrijk en nog ongewis.”