Onderzoekers: veldboon heeft meeste perspectief

Veldbonen bieden het meeste perspectief als eiwitgewas in de gangbare akkerbouw. In de biologische teelt is dat witte lupine. Blauwe lupine lijkt niet geschikt voor Nederland.

Dat is de belangrijkste conclusie uit het 3-jarige onderzoeksproject ‘Kansrijke eiwitgewassen’, dat is uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut en Wageningen Plant Research. De onderzoekers zien het meeste perspectief voor veldbonen. Maar de voerindustrie betaalt nog geen kostendekkende prijs voor veldbonen, omdat de prijs is gebaseerd op de eiwitprijs van transgene (GMO) importsoja en niet op GMO-vrije soja. Veldbonen worden echter wel steeds meer gebruikt voor de humane voeding. Dat biedt meer perspectief. Winterveldboon bestand tegen zomerdroogte De eerste jaren van het onderzoek waren de winterveldbonen veelbelovend, maar bij de zeer late vorst in 2018 bleken de Engelse rassen onvoldoende winterhard. Het lijkt erop dat winterveldbonen iets minder gevoelig zijn voor droogte, omdat ze vroeger in het seizoen bloeien en peul zetten en daardoor de zomerdroogte voor kunnen zijn. Goede prijs voor biologische witte lupine voor voeding De onderzoekers zien weinig perspectief in blauwe lupine. De opbrengst blijft steken op 3 ton per hectare en de nieuwe rassen zijn niet zo geschikt voor de teelt in Nederland. Bij witte lupine daarentegen zijn veel meer rassen die gedijen in Nederland. Er is een telersgroep die een goede prijs krijgt voor biologisch geteelde witte lupine voor voeding. Schimmels grootste bedreiging eiwitgewassen De onderzoekers noemen schimmels de grootste bedreiging voor eiwitgewassen. De kans op ziekte is extra groot als het eiwitgewas wordt geteeld voor de vergroening, omdat dan geen chemische gewasbescherming is toegestaan.