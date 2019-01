Europese tarwe niet bestand tegen extreem weer

De meeste tarwe in Europa is niet bestand tegen extreem weer, dat steeds vaker zal voorkomen als gevolg van de klimaatverandering. Vooral hevige neerslag is voor veel tarwerassen een brug te ver. Dan gaat de tarwe legeren, schimmelen of de korrels beginnen te kiemen voor de oogst (schot).

Graantelers moeten in hun rassenkeuze meer rekening houden met de klimaatverandering. Ook veredelaars moeten zich meer richten op die weergevoeligheid.

Dat schrijft een groep van 19 Europese wetenschappers in een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS. De onderzoekers hebben gegevens van 15 jaar naast elkaar gelegd van een groot aantal veel geteelde tarwerassen in 9 lidstaten van de EU. Ze vergeleken hoe de diverse rassen reageerden op het weer, en welke rassen het beste bestand bleken tegen extreem weer.

Veel tarwerassen in de EU zijn niet bestand tegen hevige regenbuien. - Foto: Mark Pasveer

Regen, droogte, hitte of een koudegolf, met name tijdens het groeiseizoen, kunnen tarwe aanzienlijke schade toebrengen. Vooral erg natte omstandigheden en overvloedige neerslag blijken een probleem. Opvallend is dat hitte lastiger is te dragen voor veel tarwe dan droogte, schrijven de onderzoekers.

Veredeling moet meer rekening houden met klimaat

“We vonden een afname van de klimaatbestendigheid van Europese tarwe in de meeste landen in de laatste 5 tot 15 jaar, afhankelijk van het land. De reacties van de tarwerassen op verschillende weersomstandigheden waren vergelijkbaar in de onderzochte lidstaten. Er is geen enkel ras dat positief reageert op overvloedige neerslag. Dit geeft aan dat de huidige veredelingsprogramma’s onvoldoende zijn gericht op klimatologische onzekerheid en op de grote variatie in weersomstandigheden.”

De onderzoekers hebben sinds 2002 gegevens verzameld van 101.000 tarwepercelen in de EU. Het betreft tarwe dat is geteeld in Finland, Denemarken, Duitsland, België, Tsjechië, Frankrijk, Slowakije, Italië en Spanje.