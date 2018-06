CZAV stopt met duurzame Tritiko-tarwe

Coöperatie CZAV trekt de stekker uit het Tritiko-project, waarin telers duurzame tarwe produceren.

Het Tritiko-project liep 3 jaar. De meerwaarde van deze duurzame teelt kon niet meer uit de markt worden gehaald, zegt adjunct-directeur Ko Francke van CZAV. De fabrikant, die de tarwe tot bloem verwerkte om duurzame koekjes te produceren, beëindigde de samenwerking omdat dit niet voldoende opleverde. Francke: “We vinden dat jammer, want van onze kant is voldaan aan alle uitgebreide eisen die aan de teelt werden gesteld.”

‘De vraag naar duurzaam is niet makkelijk te vermarkten’

Lage milieubelasting

De ongeveer 80 telers die Tritiko-tarwe produceerden, moesten onder meer zorgen voor een lage milieubelasting, bemesten op basis van bodemanalyses en ze waren beperkt in hun rassenkeuze. De tarwe werd gescheiden opgeslagen. Francke ziet in de beëindiging van het project een signaal uit de markt. “De vraag naar duurzaam is niet altijd zo makkelijk te vermarkten.”

Artikel gaat verder onder de tweet.

Baktarwe telen voor Koopmans Meel

In de Tritiko-pool van oogst 2017 leverde een ton baktarwe een uitbetalingsprijs van € 158 op, een premie van € 8 per ton op de gangbare baktarwe. Over de oogst van vorig jaar is 15.000 ton Tritiko-tarwe door CZAV ingenomen.

CZAV ziet nieuwe kansen voor duurzaamheid in het telen van baktarwe voor Koopmans Meel in Leeuwarden. Telers die werken onder het Veldleeuwerik-label (een ketensamenwerking voor duurzame teelt) kunnen dit via CZAV doen. Dat zijn er inmiddels 30. Afhankelijk van het eiwitgehalte kan deze tarwe een premie opleveren van € 5 per ton.