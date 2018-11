Keuringsdiensten houden rol in Plantgezondheidswet

De bestaande keuringsdiensten voor plantaardige producten blijven ook onder de nieuwe Plantgezondheidsdient dezelfde rol behouden.

De NAK, Naktuinbouw, KCB en Bloembollenkeuringsdienst blijven officiële controles uitvoeren.

Dat zegt minister Carola Schouten in de memorie van toelichting bij de Plantgezondheidswet, die donderdag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Plantenziektenwet herzien en vernieuwd

De Plantgezondheidswet moet worden gewijzigd vanwege een nieuwe Europese verordening waarin nieuwe regels worden gesteld om te voorkomen dat nieuwe ziekten worden geïntroduceerd. De Europese verordening zorgt ervoor dat de bestaande Plantenziektenwet uit 1951 geheel moet worden herzien en vernieuwd. De nieuwe Europese regels gelden voor alle burgers en bedrijven, de nationale Plantgezondheidswet is daar aanvullend op.

De Europese verordening regelt onder andere de controles in de voedselketen (diergezondheid, plantgezondheid, voedsel- en diervoederveiligheid, gewasbeschermingsmiddelen, biologische landbouw, genetisch gemodificeerde organismen, dierenwelzijn). Plantgezondheid is een nieuw onderdeel in de verordening.

De nieuwe wet is meer gericht op voorkomen van ziekten en plagen. Het wetsvoorstel stelt extra regels aan het plantenpaspoort.

NVWA bevoegde autoriteit plantgezondheid

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wordt aangewezen als de bevoegde Nederlandse autoriteit op het gebied van plantgezondheid. Daarnaast kunnen andere autoriteiten worden aangewezen voor specifieke taken. Daarbij wordt gedacht aan de plantaardige keuringsdiensten die nu al zelfstandig bevoegd zijn op basis van andere wet- en regelgeving.

In de wet is geregeld dat de keten van importeurs, exporteurs, handelaren, telers en opslag- en handelsbedrijven zich moeten registreren. Dat is nodig om bij het aantreffen van schadelijke organismen of ziektes de herkomst te traceren en om maatregelen te nemen om verspreiding tegen te gaan en de risico’s te beperken.

Plantenpaspoorten verplicht

De nieuwe wet maakt plantenpaspoorten verplicht voor alle voor opplant-bestemde planten binnen de Europese Unie. Daar vallen alle pot-, perk- en kuipplanten onder. De nieuwe wet moet op 14 december van volgend jaar van kracht zijn.