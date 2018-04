DDB:geen marktregulering maar melkgeld-reductie

Het melkreguleringsplan van FrieslandCampina kan het best de prullenbak in. Het is geen marktreguleringsplan, maar een melkgeldreductieplan, stelt de Dutch Dairymen Board (DDB).

De organisatie meent dat FrieslandCampina de eigen leden vooral wil ‘vastzetten’ op een bepaalde melkproductie. Het hogere ‘Topline-segment’ is volgens haar vooral kostprijsverhogend, terwijl de meeropbrengsten nog niet vast staan. Ook zouden de referentieperioden onzorgvuldig en ongelukkig zijn gekozen, bijvoorbeeld op momenten dat al een melkremplan van kracht was. Ruimte voor onethisch handelen De DDB suggereert ook dat de coöperatie ruimte heeft gelaten voor onethisch handelen. Daarnaast stelt de organisatie dat het plan van FrieslandCampina mogelijk in strijd is met de mededingingsregels. De DDB is overigens geen voorstander van ‘vrij melken’. Dat is, zoals ze zelf zegt, een utopie.