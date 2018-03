Milcobel beloont leden meer voor melkvet

Milcobel gaat leden belonen voor meer melkvet en verhoogt de waardering naar die van eiwit.

Milcobel wil de leden stimuleren om de melkproductie meer te sturen op het vetgehalte, maar de leden moeten wel voorzichtig zijn met het gebruik van pensbestendige vetten.

Dit meldt Betty Eeckhout, lid van de raad van bestuur bij de Belgische coöperatie.

De accentverschuiving komt het duidelijkst tot uiting in de waardering voor melkvet. Die wordt verhoogd ten opzichte van eiwit, waarbij beide voortaan gelijk beloond worden.

Milcobel waarschuwt voor pensbestendige eiwitten

Milcobel stelt niet dat alle pensbestendige eiwitten voortaan taboe zijn, maar waarschuwt wel voor het gebruik van bepaalde pensbestendige eiwitten. Het lijkt op de benadering die de meeste Nederlandse zuivelfabrikanten kiezen. Ook Milcobel waarschuwt voor het risico dat overmatig gebruik van een aantal pensbestendige vetten kan leiden tot een veranderde vetzuursamenstelling in de melk. Dit kan leiden tot onwenselijke effecten op de eindproducten. In Nederland wordt onder meer gewaarschuwd voor brokkelige kaas.

Kwantumtoeslag over kilo’s vet en eiwit

Nog een verandering die leden op de melkafrekening zullen zien, is dat de kwantumtoeslag voortaan wordt berekend over de kilo’s vet en eiwit, niet meer over het aantal liters melk.

De melkaanvoer bij Milcobel zit de laatste tijd weer (of: nog) stevig in de lift. De laatste maanden was een plus merkbaar van ruim 3%. Dit komt zowel doordat bestaande leden meer melken als door het toegenomen aantal leden/leveranciers.

