Ausnutria voorziet verdere groei

Ausnutria is in de afgelopen jaren stevig gegroeid en verwacht ook komende jaar door te stomen.

China belangrijkste markt voor Ausnutria

China is veruit de belangrijkste bestemming van Ausnutria’s producten. Om risico’s zoveel mogelijk te spreiden en een stabiele aanvoer te garanderen, exporteert de zuivelonderneming babyvoeding naar China vanuit Nederland, Nieuw-Zeeland, Australië en Frankrijk. De stevige exportpositie van Nederland, goed voor 30% van de import van babyvoeding in China en daarmee de grootste importeur, toont volgens Ausnutria aan dat de Chinezen de kwaliteit van Nederlandse babyvoeding weten te waarderen.

Melkpoederproducten flink in de lift

In 2017 nam de verkoop van melkpoederproducten op basis van koemelk onder eigen merk toe met 55,3% naar € 204 miljoen. Maar ook de verkoop van melkpoederproducten op basis van geitenmelk onder eigen merk, paradepaardje Kabrita, nam fors toe. In China steeg de omzet met 60,8% naar € 138 miljoen, in de overige exportbestemming nam de omzet in deze categorie met 57% toe naar € 27,5 miljoen.

Productie van Kabrita peutermelk in de fabriek van Ausnutria Hyproca in Leeuwarden. - Foto: Boerderij

Kabrita grootste importmerk voor geitenzuivel in China

Het bedienen van de Chinese markt staat duidelijk voorop. Zowel qua volume als waarde is Kabrita in China volgens de zuivelonderneming het grootste importmerk voor geitenzuivel. Dit ging afgelopen jaar wel ten koste van de verkoop van Kabrita in andere landen en de verkoop van private label. Met het gereedkomen van de nieuwe vestiging in Heerenveen moet dit probleem dit jaar opgelost worden. Er zijn plannen om Kabrita in 2018 ook in Brazilië en Zuid-Afrika op de markt te brengen. Doel is om wereldwijd marktleider te worden in babyvoeding op basis van geitenmelk.

Private label blijft belangrijk

Ondanks het feit dat de productie van eigenmerkproducten voorrang krijgt ten opzichte van productie voor private label, blijft Ausnutria toch waarde hechten aan deze tak van sport. Zeker na het gereedkomen van de nieuwbouw in Nederland eind 2017. Productie voor private label kan helpen om de productielocaties zo efficiënt mogelijk te laten draaien. Het zorgt voor schaalvoordeel tegen redelijk rendement. In 2017 was de productie van babyvoeding voor derden goed voor 10,7% van de omzet. Een jaar eerder ging het nog om 17,2%.