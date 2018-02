Snel I&R-blokkade opheffen kost € 225

Snel een I&R-blokkade opheffen middels DNA-test kost een veehouder enkele honderden euro‘s.

Bedrijven die zijn geblokkeerd vanwege problemen met de I&R-registratie en daar snel weer vanaf willen, kunnen eigenlijk alleen weer snel ‘vrij’ komen met behulp van een DNA-test. Wie haast heeft, betaalt al snel enkele honderden euro’s per geval.

Voor het onderzoek worden doorgaans haarmonsters onderzocht, al kunnen ook stukjes weefsel (biopten) en sperma worden getest.

Bij haast dubbele kosten

Vergeleken met een eventuele boete van de NVWA zijn de kosten van zo’n DNA-test misschien beperkt, maar een eenvoudig onderzoek om een moeder en nakomeling-relatie vast te stellen, kost toch € 75,00 exclusief btw. Wie een tweeling heeft en een moederkoe die onderzocht moeten worden, betaalt € 112,50 exclusief btw. Zo meldt het Van Haeringen-laboratorium in Wageningen. Dat zijn de kosten voor een normaal onderzoek dat 15 werkdagen in beslag neemt. Wie haast heeft, kan binnen 4 of 5 werkdagen de gewenste gegevens hebben, maar betaalt dan wel het dubbele bedrag.

In de melkveehouderij is er geen centrale regie bij de DNA-analyse, in de vleeskalversector coördineert de SKV de haarmonstertesten.

Laboratorium heeft het momenteel ‘vrij druk’

Enige instelling in Nederland

Het Van Haeringen-laboratorium is, voor zover bekend, de enige instelling in Nederland die de DNA-analyses op dieren uitvoert. Volgens een woordvoerder is het momenteel ‘vrij druk’, een situatie die nog wel een aantal weken zo zal duren. Precieze gegevens over het aantal extra onderzoeken wil het Van Haeringen niet geven.

CRV

Fokkerijorganisatie CRV heeft gevraagd om een snellere en goedkopere testmethode te mogen toepassen met een (erkende) merkertest, maar de NVWA heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven.

Herstelmelding bij RVO.nl

Wie een uitslag heeft die het bedrijf ontschuldigt, kan verder volstaan met een herstelmelding bij RVO.nl, à € 1,08 extra per melding. Wordt RVO.nl gevraagd om zelf een herstelmelding te doen, dan kost die € 10 extra. Is ook nog extra onderzoek nodig, dan lopen de kosten op tot krap € 28 per herstelmelding. CRV helpt ook mee herstelmeldingen te doen, maar alleen bij onverdachte situaties.