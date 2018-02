LTO, NAJK en NMV vragen deblokkades en excuses

LTO Nederland, NAJK en NMV hebben een brief geschreven naar minister Carola Schouten van landbouw om hun beklag te doen over de werkwijze van het ministerie bij de blokkade van bedrijven waar de identificatie en registratie van runderen niet op orde is.

Ze roepen de minister excuses te maken aan de getroffen bedrijven. De organisaties zijn niet te spreken over de werkwijzen van het ministerie, RVO.nl en NVWA. “Enkelvoudige criteria zoals: niet gekalfde vaarzen ouder dan 27 maanden, het hebben van meerdere tweelingen én vee dat door import niet correct geregistreerd staat, geven geen gefundeerde aanleiding voor een zware sanctie in de vorm van het blokkeren van desbetreffend bedrijf”, schrijven de organisaties in de brief.

Excuses ontvangen

Ze vinden dat er beter naar de selectiecriteria gekeken had moeten worden. “Dit had direct een genuanceerd beeld kunnen scheppen ten aanzien van het vermoeden van fraude”, aldus de organisaties. Ze roepen de minister op om bedrijven die door een kleine administratieve slordigheid of te strenge selectiecriteria zijn geblokkeerd, zo snel mogelijk te deblokkeren. “Het zou de minister sieren wanneer deze bedrijven excuses ontvangen voor de veroorzaakte overlast en leed.”

LTO-voorzitter Marc Calon roept het ministerie op om te stoppen met boeren als criminelen te behandelen. Foto: ANP

Moeilijke tijd door fosfaatreductieplan

De organisaties vragen zich af of het ministerie voldoende rekenschap heeft gehouden met de sociale impact van de blokkade van de bedrijven, mede gezien de moeilijke tijd die ondernemers al hadden door het fosfaatreductieplan, waarbij gezonde dieren moeten worden afgevoerd om de fosfaatdoelstelling te halen.

De gekozen systematiek van gebrek aan kennis van de boerenpraktijk

‘NVWA heeft te hoog van de toren geblazen’

De organisatie stellen dat de NVWA te hoog van de toren heeft geblazen met de aantallen verdachte bedrijven. “Bovendien getuigt de gekozen systematiek van gebrek aan kennis van de boerenpraktijk. Dit had voorkomen kunnen worden wanneer de sector betrokken was geweest bij het interpreteren van de informatie uit de verschillende systemen waar de cross-checks mee hebben plaatsgevonden”, schrijven Harm Wiegersma (NMV), Bart van der Hoog (NAJK) en Wil Meulenbroeks (LTO). Ze denken dat veel blokkades voorkomen hadden kunnen worden. Bij de gesprekken over het fosfaatreductieplan was er al twijfel of het I&R-systeem robuust genoeg is om in te zetten voor het fosfaatreductieplan. Door gebrek aan een alternatief is het toch ingezet.

‘Nu gaan we de verkeerde kant op, hier wordt een hele beroepsgroep schuldig verklaard’

Marc Calon, voorzitter LTO

‘Boeren niet meer als criminelen behandelen’

Ook LTO-voorzitter Marc Calon roept het ministerie op om te stoppen met boeren als criminelen te behandelen. “Ik ben zeer teleurgesteld in het optreden van de overheid. Ik ben de eerste om te zeggen dat echte fraudeurs moeten worden aangepakt. Maar nu gaan we de verkeerde kant op, hier wordt een hele beroepsgroep schuldig verklaard”, aldus Calon. Bij informatielijnen van LTO Noord, ZLTO en LLTB hebben honderden boeren hun beklag gedaan. “De boosheid richt zich vooral op de wijze waarop de overheid haar onderzoek verricht”, aldus LTO.