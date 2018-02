Herstart onderzoek naar kunststofvloer melkvee

Dairy Campus heeft het onderzoek hervat waarbij een kunststof weidevloer in combinate met een mestopraaprobot wordt getest.

Het eerste onderzoek naar de weidevloer van ID Agro startte eind 2016. Vanwege technische problemen moest het onderzoek eerder stoppen. Nu is er een andere vloer en een minder zware mestopraaprobot gevonden. In februari 2018 is deze proef opnieuw van start gegaan.

Innovatieve kunststofvloeren hebben veel belangstelling vanwege het perspectief van beter dierenwelzijn, het scheiden van urine en mest en minder ammoniakemissie.

Nu wordt de aangepaste High Welfare Floor getest waarbij de mestopraaprobot van JOZ in drie verschillende frequenties de toplaag gaat reinigen. De mestopraaprobot wordt gedurende 2 weken ingesteld op 3 keer, 5 keer en 8 keer verwijderen van de mest van de toplaag. De urine loopt via de onderlaag naar een mestopslag.

Tekst gaat verder onder de foto

Koeien van Dairy Campus op de eerste versie van de High Welfare Floor. - Foto: Anne van der Woude

Voldoende rust veestapel

De onderzoekers verwachten dat vaak reinigen ertoe leidt dat de koeien schoner zijn en dat de emissie van ammoniak minder is. Maar door vaker te reinigen, bij 8 keer per dag zelfs ook gedurende de nacht, wordt het diergedrag ook vaker verstoord.

De eerste drie maanden zal vooral worden gekeken naar de optimale frequentie van reinigen uit oogpunt van het verminderen van risico’s voor de melkkwaliteit, minder emissie en voldoende rust in de veestapel. Na deze optimalisatieperiode zal in mei het onderzoek starten met het bepalen van de ammoniakemissie en zal het gedragsonderzoek met gebruik van sensor worden vervolgd.