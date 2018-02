Garantieprijs FrieslandCampina daalt licht, bio plust

FrieslandCampina betaalt voor gangbare melk in maart een garantieprijs van € 35,50 per 100 kilo.

Dat heeft de onderneming bekendgemaakt. Deze garantieprijs is € 0,25 per 100 kilo melk lager dan die van februari. In januari lag de prijs nog op € 37,50 melk. In de vergelijking van Boerderij ontvangt een melkveehouder over maart een kale melkprijs van € 35,31 per 100 kilo (bij levering van 800.000 kilo melk, exclusief btw en na aftrek van 5 cent voor ZuivelNL.).

Geringe dalingen referentiebedrijven verwacht

De zeer lichte daling van de garantieprijs is het gevolg van de verwachting van FrieslandCampina dat de melkprijzen van een aantal referentiebedrijven ook slechts geringe daling zullen laten zien. Daarbij merkt de melkverwerker op dat er wat onzekerheid is gezien de wisselende noteringen van zuivelproducten bij een toenemend aanbod.

Eind vorig jaar voorspelden kenners in de markt nog een flinke prijsval van gangbare boerderijmelk in 2018. Het lijkt er nu op dat FrieslandCampina de daling van de melkprijs vooralsnog redelijk in de hand kan houden, vooral omdat de prijzen van commodity’s minder snel dalen, zo geeft de zuivelverwerker aan. Dat leidt mede tot een afvlakking van de garantieprijs.

Garantieprijs biologische melk stijgt

FrieslandCampina geeft aan dat de garantieprijs voor biologische melk over maart € 1,50 stijgt naar € 50,50 per 100 kilo melk. Ongeveer de helft van de stijging bestaat uit een correctie voor de maand januari. De correctie is nodig omdat een aantal referentiebedrijven een hogere prijs voor biologische melk hebben uitbetaald dan werd verwacht. In januari werd een garantieprijs van € 49,00 per 100 kilo biologisch melk betaald, net als in februari van dit jaar.