Geen signalen van correcties koeregistratie

Er zijn geen aanwijzingen dat boeren afgelopen week hebben geprobeerd eventuele fouten in het I&R-systeem te corrigeren. De NVWA heeft tot nu toe geen bijzonderheden gevonden bij het controleren van wijzigingen in het I&R-systeem.

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer over de kalverfraude. Na het bekendmaken van de vermoedens van fraude met de registratie van kalveren worden wijzigingen in het I&R-systeem van mogelijke overtreders gecontroleerd. “Van de I&R-registratie van bedrijven is na constateren van de fraudesignalen een ‘foto’ gemaakt. De onregelmatigheden liggen daarmee vast. Ook op afvoer van dieren van verdachte bedrijven wordt steekproefsgewijs gecontroleerd”, aldus Schouten. Ze adviseert ondernemers om onjuiste gegevens te melden bij RVO.nl, om zo het systeem zo snel mogelijk op orde te krijgen.

Geen tussenstand

Het ministerie van landbouw geeft geen tussenstand over het onderzoek naar de kalverfraude. Schouten schrijft dat er nadere analyses worden uitgevoerd naar de bedrijven waar onregelmatigheden zijn geconstateerd. Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van gegevens vanuit andere administraties die voor dit doel zijn gevorderd. “Door deze ‘cross checks’ ontstaat een duidelijker beeld van welke bedrijven verdacht zijn. Ook vinden meer inspecties plaats door de NVWA”, aldus Schouten. Met het onderzoek moet de omvang van de fraude verfijnder in beeld komen en wordt bovendien administratief bewijsmateriaal verzameld.

‘Je wilt de tussenstand weten. Dat er nu niets naar buiten wordt gebracht is jammer.’

Wil Meulenbroeks, voorzitter LTO Melkveehouderij

Of dit tot nu toe leidt tot een kleinere of een grotere groep bedrijven waar mogelijk fraude is gepleegd, wil het ministerie niet zeggen. Volgende week hoopt het ministerie hier wel meer duidelijkheid over te kunnen geven. “Je wilt graag weten hoe het zit. Als er een voetbalwedstrijd wordt gespeeld wil je continue de tussenstand weten. Dat er nu in het kader van het onderzoek niks naar buiten wordt gebracht is jammer”, reageert voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO Melkveehouderij.

Ontbrekend oormerk telt ook als ‘onrechtmatigheid’

Het ministerie heeft een protocol opgesteld voor het corrigeren van de I&R-registratie voor bedrijven waar onregelmatigheden zijn vastgesteld. De 45 bedrijven waar vorige week fouten werden vastgesteld, krijgen een brief over hoe ze de gegevens weer op orde kunnen brengen. De bedrijven zijn geblokkeerd voor aan- en afvoer van vee. De onregelmatigheden die zijn geconstateerd kunnen betrekking hebben op mogelijke fraude met meerlingen, maar kunnen ook bestaan uit andere fouten in de registratie, zoals een ontbrekend oormerk. De precieze omvang van de fraude is daarom nog niet vast te stellen. Het ministerie meldde vorige week dat er bij 7.700 bedrijven een opvallend hoog percentage meerlingen is geregistreerd.

Overtreding wordt zwaar bestraft

Naast een naheffing in het kader van het fosfaatreductieplan, het terugvorderen van 20 tot 100% van de inkomenssteun kan er strafrechtelijk worden opgetreden als er sprake is van overtreding van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren of van valsheid in geschrifte. Hier kunnen dan geldboetes en gevangenisstraffen worden opgelegd.