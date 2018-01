Amper grip op groepje overtreders van welzijnsregels

Een relatief kleine groep notoire overtreders van dierenwelzijnsregels in de melkveehouderij is nauwelijks te bewegen het gedrag te veranderen.

Dat staat in de Integrale risicoanalyse zuivelketen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Minister Schouten (LNV) haalt de risico-analyse aan in een brief die ze deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De analyse zelf dateert van halverwege 2017.

Houderijverbod als sanctie-instrument

Inspecteur-generaal Rob van Lint van de NVWA zegt dat het nodig is na te gaan wat de haalbaarheid is van het instellen van een houdverbod als sanctie-instrument. Het openbaar ministerie heeft eind vorig jaar al een tijdelijk houdverbod opgelegd aan een veehouder in Bellingwolde, op grond van een bepaling in de Wet op de Economische Delicten.

Circa 1% van de melkveehouderijs gaat structureel in de fout met de dierenwelzijnsregels

Volgens de risico-analyse, waarin op meer aspecten van de zuivelketen wordt ingegaan, is het in het algemeen goed gesteld met de naleving van de dierenwelzijnsregels. Er is echter een groep van enkele tientallen tot honderden melkveehouders (ongeveer 1% van de circa 17.500 bedrijven) die structureel de fout in gaan. “Het gaat om bedrijven met een meervoudige problematiek, waaronder ernstige of herhaalde tekortkomingen in de naleving van de dierenwelzijnsregels. Deze bedrijven zijn niet of nauwelijks te bewegen tot structurele naleving.”

‘Geen gericht toezicht bij jongvee en opfokbedrijven’

Naast de problemen bij de kleine groep melkveehouders die structureel dierenwelzijnsregels overtreden, constateert de NVWA dat er “geen gericht toezicht [is] bij jongvee/opfokbedrijven en daarmee geen beeld van de naleving van dierenwelzijnsregels in deze schakel van de keten.”

