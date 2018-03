LTO/NOP: maak bezwaar tegen beëindigen POR-ontheffing

Pluimveevakgroep LTO/NOP adviseert veehouders wiens ontheffing in het kader van de POR-regeling niet verlengd wordt hier bezwaar tegen te maken.

De vakgroep spande eerst samen met NVP, DEP, POV en enkele veehouders een kort geding tegen het niet verlengen van de regeling. De rechter stelde echter dat zij niet aan het juiste adres waren en verwijst de veehouders naar de bestuursrechter.

Voorbeeld bezwaarbrief

LTO/NOP adviseert nu aan voormalige ontheffinghouders om bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een verzoek in te dienen om te ontheffing te verlengen, of een nieuwe te verlenen. Als het ministerie dat weigert, kan bezwaar gemaakt worden. De vakgroep heeft een voorbeeld bezwaarbrief beschikbaar gesteld voor leden via de websites van LTO Noord, ZLTO en LLTB of via de LTO-informatiecentra.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaartermijn bij het ministerie kunnen veehouders bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) alvast om een voorlopige voorziening vragen. De rechter zou via die weg pluimveehouders een voorlopige ontheffing voor pluimveerechten kunnen verlenen.

Een uitspraak van het CBb volgt waarschijnlijk namelijk niet meer dit jaar, terwijl veehouders zonder voorlopige ontheffing strafbaar zijn als ze niet genoeg dierrechten hebben. Dat argument voerden de organisaties ook aan tijdens de zitting van het kort geding. “Helaas waren deze omstandigheden voor de kort gedingrechter geen reden om tot een ander oordeel te komen,” concludeert LTO/NOP, die in 2019 of mogelijk zelfs in 2020 pas een definitief oordeel van het CBb verwacht in beroepsprocedures. De gang naar het CBb kan pas worden ingezet nadat het ministerie heeft besloten over de bezwaren.