Landbouwexport naar nieuw record in 2017

De Nederlandse export van landbouwgoederen is in 2017 gestegen naar bijna € 92 miljard. Dat is 7% meer dan in 2016 en daarmee een nieuw record.

De import van landbouwgoederen steeg nog iets harder (met 9%) en kwam uit op bijna € 63 miljard. De handelsbalans kwam per saldo uit op ruim € 29 miljard. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Wageningen Economic Research. De exportcijfers worden traditioneel gepresenteerd tijdens de opening van de internationale Grüne Woche in Berlijn.

Minister Carola Schouten van LNV ziet in de exportgroei een ‘bevestiging van de kracht van de Nederlandse land- en tuinbouw’: “Minstens zo belangrijk is de sterke kennis en innovatiekracht van ons land. De groei van de wereldbevolking, de toenemende vraag naar gezond voedsel en klimaatverandering spelen een steeds belangrijkere rol, ook in de landbouw. Nederland ontwikkelt slimme landbouwtechnieken die hieraan een bijdrage kunnen leveren en die tegelijkertijd ten goede komen aan onze exportpositie.”

Duitsland belangrijkste exportbestemming

Duitsland is en blijft veruit de belangrijkste bestemming met een exportwaarde van € 23,4 miljard (plus 5%) en is daarmee goed voor een kwart van de agrarische exportwaarde. België en het Verenigd Koninkrijk zijn goed voor respectievelijk € 10,4 en € 8,6 miljard. In totaal is de EU goed voor 78% van de Nederlandse agro-export.

De belangrijkste producten zijn aardappelen, groente en fruit, samen goed voor 13% van de exportwaarde. Bereide producten van dieren en vlees zijn goed voor 12%, de sierteelt en zuivel plus eieren zijn beide goed voor 10%. Zuivel groeide het hardst, met een groei van 21% van de exportwaarde naar € 8,9 miljard. Dat is nog net iets minder dan de sierteelt met een exportwaarde van € 9,1 miljard.

€ 44 miljard met landbouwproducten verdiend

Aan de handel in landbouwgoederen verdiende de Nederlandse economie € 44 miljard plus nog eens € 4 miljard op landbouwgerelateerde producten. Die groep was goed voor een exportwaarde van ruim € 9 miljard. Van de € 44 miljard die met landbouwproducten is verdiend, is € 40,5 miljard afkomstig van in Nederland geproduceerde goederen. € 3,5 miljard is verdiend met wederuitvoer van buitenlandse producten.