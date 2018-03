Aardappelsector België bundelt krachten

De Belgische aardappelsector gaat zich verenigen in een brancheorganisatie.

4 organisaties die de telers, de handel en de verwerkers van consumptieaardappelen vertegenwoordigen, hebben een intentieverklaring ondertekend. De teelt krijgt de helft van de stemmen, de andere helft zit bij de handel en de verwerking.

De verklaring is getekend door het Agrofront (Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en de Fédération Wallonne de l’Agriculture) en door Belgapom, de brancheorganisatie voor de handel en verwerking. Tekst gaat verder onder tweet

Krachtig geluid vanuit Belgische aardappelketen

De organisaties willen dat de brancheorganisatie (BO) uitgroeit tot een kenniscentrum en een platform van de aardappelketen. De BO wil één krachtig geluid uitdragen vanuit de Belgische aardappelketen en oplossingen zoeken voor gemeenschappelijke vraagstukken.

De aardappelsector is sterk gegroeid in België, maar de bedrijven zijn nog relatief klein. Om verder te kunnen groeien willen de schakels in de keten zich verenigen in een BO. Sinds 2012 groeide het areaal consumptieaardappelen in België van 68.000 naar 95.300 hectare. De hoeveelheid verwerkte aardappelen steeg in die periode van 3,1 miljoen naar 5,1 miljoen ton.

België exporteerde 2,2 miljoen ton aardappelproducten in seizoen 2016/2017. Nederland was nummer 2 in Europa met 2,0 miljoen ton. Daarna volgde op afstand Frankrijk met 337.000 ton aardappelproducten.

Algemeenverbindendverklaring

De organisaties gaan statuten opstellen en willen in november hun plannen presenteren. Ze gaan een algemeenverbindendverklaring aanvragen in de 3 gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel), zodat alle bedrijven in de consumptieaardappelsector er aan mee betalen, ongeacht of ze lid zijn van een organisatie.