Weer AVP op backyard bedrijf in West-Polen

De Poolse autoriteiten hebben deze week wederom een uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) gemeld in westelijk Polen.

Deze keer betrof het een backyard farm met in totaal 23 varkens in de buurt van het dorpje Dalków, in de provincie Laag-Silezië. Het is de eerste besmetting van een boerderij in deze provincie, die grenst aan de Duitse staat Saksen. De boerderij ligt op circa 67 kilometer afstand van de grens met Duitsland.

In tegenstelling tot een eerdere besmetting op een backyard farm in de provincie Groot-Polen, zijn in de directe omgeving van deze boerderij wel kadavers gevonden. Binnen een straal van 4 kilometer rondom deze boerderij zijn de afgelopen twee maanden twee besmette zwijnen gevonden.

Vijfde boerderij in 2020

In heel Polen zijn dit jaar nu vijf boerderijen besmet met AVP. Vier daarvan lagen in het cluster in westelijk Polen, relatief dicht bij de Duitse grens. Sinds 2014 staat de teller voor het hele land op 242 besmette bedrijven, variërend van een paar dieren tot enkele tienduizenden.

Steeds in zomer

Het overgrote merendeel van deze 242 besmettingen op boerderijen viel telkens in de zomermaanden. Onder wilde zwijnen lijkt echter een omgekeerde tendens merkbaar; in westelijk Polen piekten de meldingen van bezweken zwijnen juist in februari en maart, terwijl in mei en juni het aantal rapportages afneemt. Gezien het feit dat het virus al sinds 2014 in oostelijk Polen blijft rondwaren in wilde zwijnen, lijkt het voorbarig om te verklaren dat AVP nabij de Duitse grens op zijn retour is.

Complex samenspel van factoren

De Poolse epidemioloog Andrzej Jarynowski, verbonden aan het Interdisciplinary Research Institute in Wroclaw, laat weten dat de lagere aantallen in de afgelopen maanden het gevolg zijn van een complex samenspel van factoren. Eén daarvan is dat de dieren in warmere maanden doorgaans minder snel migreren. Er is namelijk momenteel in velden en bossen meer dan genoeg voedsel te vinden. Ook is de behoefte om op karkassen te knagen daarom minder, zegt hij. Daarnaast kan de Poolse lockdown wegens het coronavirus de surveillance naar kadavers hebben bemoeilijkt.