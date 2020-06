Vion Groenlo mag donderdag 4 juni weer slachten

Vion start op 4 juni de productie in zijn locatie in Groenlo weer op. Dat doet het bedrijf na goedkeuring van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Vion heeft een protocol met extra maatregelen opgesteld, dat in het hele bedrijf wordt toegepast om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Eerder deze week werden de extra maatregelen al toegepast, onder andere in de slachterij in Boxtel, nadat ook daar medewerkers positief werden getest op het coronavirus.

Extra maatregelen

De extra maatregelen zijn onder andere een dagelijkse grootschalige reiniging en desinfectie en een dagelijkse gezondheidscontrole onder medewerkers die het bedrijf betreden. De GGD blijft daarnaast de komende tijd steekproefsgewijs coronatesten uitvoeren bij Vion Groenlo en de situatie monitoren. In samenwerking met het RIVM en Erasmus MC wordt aanvullend nog onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in de besmettingsweg (in de fabriek, tijdens het vervoer of in de woonsituatie).

45 besmettingen

Twee weken geleden moesten alle 657 medewerkers van de slachterij in Groenlo quarantaine en stelde de veiligheidsregio een gebiedsverbod in vanwege 45 besmettingen onder de medewerkers.

Vion Groenlo

Bij Vion in Groenlo worden Beter Leven- en biologische varkens geslacht en zeugen. De varkens werden op andere locaties van Vion geslacht en zeugen werden levend geëxporteerd naar Duitsland.

Van Rooi Meat nog dicht

Als Vion Groenlo morgen weer opengaat, is er nog sprake van één gesloten slachthuis in Nederland vanwege het coronavirus: Van Rooi Meat in Helmond. Dit bedrijf blijft tot in ieder geval tot 17 juni gesloten. Andere slachterijen draaien met een kleinere slachtcapaciteit vanwege coronamaatregelen.