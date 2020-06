Geld uit Barth-Missetfonds voor Hamletz en POV

Vijf partijen die zich bezighouden met verbeteren van dierwelzijn krijgen geld uit het Barth-Missetfonds.

Het Barth-Missetfonds steunt jaarlijks initiatieven voor dierwelzijn met een totaalbedrag van € 150.000. Dit jaar ontvangen vijf partijen een bijdrage uit dit fonds.

Testen vrijloopkraamhokken

Hamletz Varkenshouderij ontvangt een bedrag van € 25.000 voor het testen van verschillende uitvoeringen van vrijloopkraamhokken. Hamletz wil samen met studenten onderzoeken wat de welzijnseffecten zijn van de verschillende hokuitvoeringen en welke minimale periode de kraamzeug vast moet staan om biggensterfte te voorkomen.

Lees verder onder de foto

Varkens op het bedrijf van Hamletz. - Foto: Koos Groenewold

Varkens met lange staarten

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) ontvangt een bedrag van € 50.000 voor het opleiden van acht welzijnscoaches die elk vijf varkensbedrijven gaan begeleiden in het traject naar het houden van varkens met lange staarten.

Melkveebedrijf de Ruurhoeve in Hoogeloon (N.-Br.) krijgt € 50.000 om een zuivel- en vleeslijn te ontwikkelen van hun familiekudde waar kalveren bij de koe blijven. De financiële ondersteuning is ook bedoeld voor kennisontwikkeling en -overdracht. Ook gaat Ruurhoeve samen met de Dierenbescherming voorwaarden voor een verantwoord kalf bij de koe-concept ontwikkelen en zal de Dierenbescherming deze criteria opnemen in een drie sterren Beter Leven-keurmerk.

Wakker Dier en Varkens in Nood

De andere twee partijen die geld van het fonds krijgen, zijn Wakker Dier en Varkens in Nood. Wakker Dier krijgt € 30.000 voor een mediacampagne om supermarkten om te laten schakelen naar kip met minimaal 1 ster Beter Leven-keurmerk. Varkens in Nood krijgt € 32.500 voor een campagne die moet bijdragen dat varkenshouders stoppen met routinematig couperen en een betere prijs krijgen voor varkens met intacte staarten.