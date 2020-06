Enquête: hittemaatregelen in de varkenshouderij

Hittestress krijgt elke zomer veel aandacht. Heb jij al maatregelen genomen? Vul de enquête in.

Afgelopen twee zomers golden als zeer heet en warm. Hittestress onder zeugen en vleesvarkens krijgt elke zomer weer de aandacht en heeft ook veel invloed op de resultaten op het varkensbedrijf. Heb jij al maatregelen genomen tegen hittestress, ga je dat nog doen of is dat niet nodig? Boerderij nodigt je uit om deze enquête in te vullen om een goed beeld te krijgen van de hittestressmaatregelen in de sector. Het invullen kost maximaal 2 minuten.