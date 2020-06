China bant varkensvlees uit Nederland

Van vier locaties van drie Nederlandse varkensslachterijen kan tijdelijk geen varkensvlees naar China geëxporteerd worden.

Er is een verband tussen coronabesmettingen van slachterijpersoneel en het opschorten van de erkenningen. China maakt zich na de recente uitbraak van corona in Peking zorgen om de veiligheid van het geïmporteerde verse voedsel.

Een van de Chinese verklaringen voor de nieuwe uitbraak is een mogelijke relatie met de import van zalm. China brengt daarom momenteel in kaart hoe de coronasituatie is in landen die voedingsmiddelen naar China exporteren.

Meerdere landen geweerd

Hoewel de importstop een zware maatregel is, aangezien de Chinezen op 18 juni nog uit groot onderzoek concludeerden dat er geen bewijs is voor verspreiding van het coronavirus via voedsel, kwam de ban voor de Nederlandse slachterijen niet geheel uit de lucht vallen.

Diezelfde donderdag 18 juni werd ook bekend dat China voorlopig geen vlees afneemt dat afkomstig is van de Duitse vestigingen van slachterij Tönnies. Inmiddels zijn een tweede Duitse slachterij, maar ook slachterijen in Ierland, Spanje, Engeland, Amerika en Brazilië in de ban gedaan.

Vion, Van Rooi Meat en Westfort

De importstop geldt sinds zondag 28 juni voor de Vion-vestigingen in Boxtel en Groenlo, Van Rooi Meat in Helmond en Westfort in Gorinchem. Over de details van die beslissing bestaat bij de betroffen slachterijen nog onduidelijkheid. Het gaat om een tijdelijke opschorting, maar wat er nodig is om levering te kunnen hervatten is niet specifiek benoemd. Daarnaast is ook niet ingegaan op vlees dat onderweg is naar China. Slachterijen ‘hopen dat dit het land binnen mag’.

COV: vertrouwen dat restricties snel worden opgeheven

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) wijst op de grote hoeveelheid maatregelen die de afgelopen tijd door de Nederlandse slachterijen zijn genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De COV zal samen met de drie betrokken bedrijven en de Nederlandse overheidsinstanties een grondige rapportage opstellen over de in Nederland getroffen maatregelen en de garanties die Nederland bij export kan geven. COV zegt in een verklaring erop te vertrouwen dat op basis van die uitgebreide rapportage de tijdelijke exportrestrictie snel opgeheven wordt.

Varkensprijs

De exportstop kan gevolgen hebben voor de varkensprijs. De coronaperikelen speelden bij twee grote spelers op de varkensmarkt, Vion en Van Rooi Meat. En als ook de grootste Duitse slachterij met een ban op de export kampt, zijn meerdere grote spelers tijdelijk aangewezen op de Europese markt voor de afzet van hun producten.

Grootafnemer bijproducten

Voor slachterijen zonder China-erkenning is het een stuk lastiger om de varkensprijs in de benen te houden. China is het overdrukventiel nu de Europese varkensmarkt zeer moeizaam draait door weggevallen consumptie en exportstromen. Daarnaast is China grootafnemer van bijproducten als koppen, poten en ingewanden. Die kunnen nu ook niet meer geleverd worden en zijn moeilijk elders te plaatsen. Het zijn niet de meest luxe onderdelen maar wel een groot volume, waardoor die productstroom toch een flinke waarde vertegenwoordigt.