Tweede varkensbedrijf in West-Polen met AVP

Een tweede varkensboerderij in West-Polen heeft Afrikaanse varkenspest (AVP) opgelopen.

Deze keer gaat het om een boerderij met circa 10.000 dieren nabij het dorp Więckowice in de provincie Groot-Polen. Dat ligt op circa 20 kilometer ten westen van Poznan en op meer dan 130 kilometer van de Duitse grens.

Buiten besmette zone

Merkwaardig genoeg bevindt zich deze boerderij buiten de zone waar AVP voorkomt in wilde zwijnen. Volgens de Duitse landbouwtitel Top Agrar gaat het om een vleesvarkensbedrijf, dat zijn dieren betrok van het eerste besmette bedrijf in westelijk Polen. De boerderij kreeg een zending van circa duizend dieren van deze eerste boerderij, voordat daar AVP ontdekt werd. Vanwege een AVP-protocol werden de dieren weliswaar nauwgezet in de gaten gehouden, maar gedurende circa twee weken vertoonden de dieren geen ziekteverschijnselen.

De eerste boerderij stond nabij het dorp Niedoradz, provincie Lubusz, en werd positief bevonden op 23 maart. Dat was een boerderij met 23.700 varkens waarvan bijna 7.000 zeugen. Deze eerste boerderij bevond zich op 88 km hemelsbreed ten zuidwesten van de nieuwe positieve boerderij. In beide gevallen moest de complete varkensstapel geruimd worden. Er zijn vooralsnog geen signalen, aldus Top Agrar, dat er varkens van een van beide bedrijven nog verder zijn vervoerd.

Hart van de varkenshouderij

De besmette bedrijven zijn de eerste die in Polen bevestigd worden in 2020. Tot op heden lagen alle met AVP besmette boerderijen in oostelijk Polen, waar AVP al sinds 2014 huishoudt. Het virus sprong in november vorig jaar over westelijk Polen.

In tegenstelling tot oostelijk Polen zijn varkensbedrijven in westelijk Polen vaak groot en ontwikkeld. Niet voor niets wordt de provincie Groot-Polen het kloppende hart van de Poolse varkenshouderij genoemd. Beide West-Poolse boerderijen voeren dan ook meteen de ranglijst aan in grootte van getroffen bedrijven door AVP in Polen.

Zomerverschijnsel

In de laatste jaren waren uitbraken op boerderijen in oostelijk Polen iets typisch voor de zomermaanden. Tussen oktober en maart werden er zelden AVP-uitbraken op boerderijen gerapporteerd. In westelijk Polen lijkt het virus nu eenzelfde patroon te volgen.