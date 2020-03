Westfort werkt aan verbeterplan voor dierenwelzijn

Westfort zet de puntjes op de i met het dierenwelzijn. ‘Het moet perfect zijn.’

Slachterij Westfort werkt volop aan een plan om misstanden met het dierenwelzijn te voorkomen in de toekomst. Het hele aanvoer- en slachtproces van de varkens wordt onder de loep genomen en op kwetsbare punten aangescherpt. Voor de peddels om de varkens op te drijven wordt gezocht naar alternatieven.

Lat ligt hoog

Inkoopleider Jaap de Wit jr. legt de lat hoog: “We deden het best goed met dierenwelzijn bij Westfort, denk ik. Maar het moet perfect zijn. We liggen onder een vergrootglas als bedrijf. Het dierenwelzijn moet daarom perfect geregeld zijn.”

Tempo varkens is leidend

De Wit legt uit dat het tempo van de varkens tegenwoordig leidend is voor de snelheid waarop de slachtband draait. Als de varkens niet opschieten of het lossen loopt vertraging op, dan gaat de slachtband langzamer lopen, legt De Wit uit. Deze maatregel leidt ertoe dat de slachtcapaciteit omlaag gaat.

Opspraak

Begin dit jaar raakte Westfort in opspraak omdat een undercover medewerker van een actiegroep misstanden filmde met het dierenwelzijn. Ook de toezichthouders van de NVWA gingen daarbij niet vrijuit. De zaak werd groot nieuws. Kamerleden van de Partij voor de Dieren en de Partij voor de vrijheid deden aangifte bij de politie tegen de slachterij en de NVWA wegens dierenmishandeling. Van deze aangiften heeft Westfort tot dusver niets vernomen. Jaap de Wit: “Mij is daar in ieder geval niets van bekend.”

Zodra het verbeterplan gereed is, wordt de pers uitgenodigd om te horen en vooral ook te zien hoe Westfort het dierenwelzijn voortaan borgt. Door de coronacrisis loopt het verbeterplan wel vertraging op. Het coronavirus vraagt nu even alle aandacht.